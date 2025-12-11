瑞士選美小姐遭丈夫分屍「丟攪拌機打成泥」 全程邊看影片冷血犯案

瑞士選美小姐遭丈夫分屍。圖／翻攝自X

瑞士驚傳駭人殺妻案，一名38歲前選美小姐、知名模特兒克莉絲蒂娜（Kristina Joksimovic）遭丈夫勒斃後，先遭分屍，再被放入工業攪拌機絞碎「打成泥」，並加入化學藥劑溶解毀屍，遺體慘不忍睹。10日巴塞爾鄉村半州（Basel-Landschaft）檢察官宣布完成調查，該案再度引起關注，不過實際審判日期仍未定。

綜合外媒報導，克莉絲蒂娜2月位於賓寧根（Binningen）的家中遇害，同月13日克莉絲蒂娜的父親在女兒家中洗衣房，意外發現一個奇怪的黑色袋子，還露出幾絲金髮，打開後發現竟是克莉絲蒂娜慘不忍睹的遺體，才揭發這起驚悚命案。

檢方指出，克莉絲蒂娜死因為窒息，脖子上有明顯勒痕，全身多處出現割傷及瘀傷。根據屍檢報告，她的髖關節被折斷，四肢、脊椎與頭顱皆遭分離，子宮也被切除，犯嫌隨後將遺體倒入工業用攪拌機絞碎，再加入化學溶劑意圖毀屍滅跡。

丈夫湯瑪斯（Thomas）隔日遭到逮捕，坦承一切犯行，起初稱發現妻子陳屍在樓梯間，隨後又改口妻子在洗衣房突然拿出刀具攻擊，出於自衛才殺死對方，並在「驚慌失措」下分屍對方。

但法院指出，湯瑪斯說法前後不一，且使用工具系統性分屍、破壞證據，明顯不符合自衛及驚慌反應等說法。相關調查還顯示，湯瑪斯在分屍妻子時，正在用手機看YouTube影片，手段十分冷血。

調查指出，湯瑪斯過去曾有「家暴史」，他曾掐住前伴侶的脖子施暴，2017年與克莉絲蒂娜也一度發生婚姻危機，原因同樣是肢體暴力，此次湯瑪斯在殺妻後還表現出「極高的犯罪熱情」，專家研判，湯瑪斯可能有「反社會人格」。

據悉，克莉絲蒂娜曾獲封「瑞士西北小姐」，2007年成為瑞士小姐大賽選手，隔年闖入決賽後轉型成走秀教練，於2017年與湯瑪斯結婚，育有一對兒女，一家住在巴塞爾（Basel）的富裕地區。此外，克莉絲蒂娜遇害前1個月，還在社群媒體上分享自己與先生到豪華飯店度假的照片。

不過有知情人士透露，案發前兩人再度爆發婚姻危機，克莉絲蒂娜打算離開丈夫，不過卻因害怕而不敢分手，更因家暴案報警求助，如今慘遭分屍，也引起社會譁然。

10日巴塞爾鄉村半州檢察官辦公室宣布，此案已完成調查，不過實際審判日期仍未定。

《鏡報》關心您： ◎拒絕暴力 請撥打110 ◎反校園霸凌專線：1953 ◎反職場霸凌專線：1955 ◎法律扶助基金會：(02)412-8518



