瑞士酒吧大火已47死！外媒爆老闆是法國人

▲瑞士滑雪勝地的跨年夜酒吧大火，有倖存者聲稱，火災疑似是插有仙女棒的瓶子、點燃天花板易燃材質引起的，但確切原因還有待調查。（圖／翻攝自每日郵報）

[NOWnews今日新聞] 瑞士阿爾卑斯山滑雪度假小鎮－克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）1家酒吧，當地時間1日凌晨發生爆炸火警，已知造成47人死亡、逾百人受傷。有英媒獨家踢爆，酒吧老闆是法國人，甚至跟英國也有點聯繫。

根據《每日郵報》報導，這家名為「Le Constellation」的酒吧老闆，是一對在瑞士飯店產業小有名氣的法國夫婦，分別是49歲的莫雷蒂（Jacques Moretti）和40歲的潔西卡（Jessica），來自法國科西嘉島。

報導指出，潔西卡曾在英國留學，她的臉書頁面顯示，她曾就讀於威爾斯的格拉摩根大學（University of Glamorgan），與丈夫在瑞士積極打拚觀光資產及收入，在當地還開了2家餐廳。

報導提到，莫雷蒂夫婦2011年到克萊恩蒙塔納渡假1週後，便喜歡上這個地方， 2015年12月開了「Le Constellation」酒吧，是鎮上最受歡迎的夜生活場所之一，顧客主要是年輕、富裕的冬季運動愛好者，也有不少當地人。而且這家酒吧也是滑雪勝地裡，為數不多允許16歲及以上顧客進入的酒吧之一，而不是18歲。

有倖存者聲稱，火災疑似是因為女服務生手中插有仙女棒的瓶子引起的，導致天花板上易燃材質被點燃，過程甚至發生過「閃燃」現象，引發爆炸。當局正在調查火災的確切原因、酒吧設計是否存在違法，因為狹小的地下室被認為是「隨時可能發生災難的地方」，許多死者據信是在爭相湧向唯一出口時被壓倒踩踏的，火勢迅速蔓延到擠滿跨年慶祝者的整個封閉空間。

報導透露，潔西卡當時人就在酒吧內，手臂疑似被燒燙傷，而她的丈夫正在他們名下的另一家店裡工作，事發後2人陷入驚恐，不排除吃上官司。

原文連結：Revealed: Couple who own 'disaster waiting to happen' bar where 47 died in Swiss New Year inferno AND their links to UK... as shocking photo shows the moment fire started

