瑞士酒吧大火已47死！外媒爆老闆是法國人
[NOWnews今日新聞] 瑞士阿爾卑斯山滑雪度假小鎮－克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）1家酒吧，當地時間1日凌晨發生爆炸火警，已知造成47人死亡、逾百人受傷。有英媒獨家踢爆，酒吧老闆是法國人，甚至跟英國也有點聯繫。
根據《每日郵報》報導，這家名為「Le Constellation」的酒吧老闆，是一對在瑞士飯店產業小有名氣的法國夫婦，分別是49歲的莫雷蒂（Jacques Moretti）和40歲的潔西卡（Jessica），來自法國科西嘉島。
報導指出，潔西卡曾在英國留學，她的臉書頁面顯示，她曾就讀於威爾斯的格拉摩根大學（University of Glamorgan），與丈夫在瑞士積極打拚觀光資產及收入，在當地還開了2家餐廳。
報導提到，莫雷蒂夫婦2011年到克萊恩蒙塔納渡假1週後，便喜歡上這個地方， 2015年12月開了「Le Constellation」酒吧，是鎮上最受歡迎的夜生活場所之一，顧客主要是年輕、富裕的冬季運動愛好者，也有不少當地人。而且這家酒吧也是滑雪勝地裡，為數不多允許16歲及以上顧客進入的酒吧之一，而不是18歲。
有倖存者聲稱，火災疑似是因為女服務生手中插有仙女棒的瓶子引起的，導致天花板上易燃材質被點燃，過程甚至發生過「閃燃」現象，引發爆炸。當局正在調查火災的確切原因、酒吧設計是否存在違法，因為狹小的地下室被認為是「隨時可能發生災難的地方」，許多死者據信是在爭相湧向唯一出口時被壓倒踩踏的，火勢迅速蔓延到擠滿跨年慶祝者的整個封閉空間。
報導透露，潔西卡當時人就在酒吧內，手臂疑似被燒燙傷，而她的丈夫正在他們名下的另一家店裡工作，事發後2人陷入驚恐，不排除吃上官司。
原文連結：Revealed: Couple who own 'disaster waiting to happen' bar where 47 died in Swiss New Year inferno AND their links to UK... as shocking photo shows the moment fire started
更多 NOWnews 今日新聞 報導
瑞士跨年酒吧火災40死、115傷！倖存者憶煉獄場景：有人渾身著火
瑞士滑雪勝地酒吧慘劇！當地進入緊急狀態 疑蠟燭燒天花板釀禍
瑞士滑雪勝地酒吧爆炸！上升至數十死、100多傷 警方最新說明曝
