瑞士酒吧大火已47死119傷 初判仙女棒近木質天花板導致

在知道16歲的兒子亞瑟參加的跨年派對地點「星座酒吧」發生大火之後，萊蒂西亞馬上趕赴現場。她對著鏡頭秀出亞瑟的照片，希望有人知道兒子在哪裡。

傷者母親布羅達德西特說：「如果有誰看到他，在醫院也好，如果你在停屍間看到他，不管是生是死，請聯絡我。我不知道他的燒傷有多嚴重，我不知道他是否能被辨識，我不知道，我希望的是找到我的孩子，找到我的兒子。」

萊蒂西亞回想跨年當天，兒子還發訊祝她新年快樂，留下「媽媽我愛你」的訊息，後來也在社群留下派對的限時動態影片，沒想到2分鐘後就聽到酒吧起火的消息。

萊蒂西亞和其他家屬表示，事發當下完全無法掌握訊息，得透過孩子的朋友分享的社群媒體影片，才知道火災嚴重的程度。當晚許多在現場的民眾，也勇敢地協助援救傷患。

法國遊客哈爾納表示，「有人毫不猶豫地跑進酒吧，抬出一個倒在地上的男人，一個朋友在那個人身邊待1個半小時，不斷告訴他沒事、別擔心。」

目前事發現場已經全面封鎖，以進行勘驗調查。根據檢察官初步調查結果顯示，火災起火的原因，疑似是插著仙女棒的煙火太靠近木質天花板，導致火勢一發不可收拾。

目前知道傷者和失聯者來自義大利、法國和澳洲等地，由於多數傷者燒燙傷的傷勢相當嚴重，瑞士也派出救援飛機與直升機協助運送傷者。由於部分遺體被燒到焦黑無法辨識，鑑識工作恐怕得花費一段時間。

