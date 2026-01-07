瑞士酒吧大火引超收質疑 業者致歉、市長坦承「5年沒安檢」

克蘭蒙丹納一處酒吧於元旦當天發生大火，造成47人罹難。(AP)

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一處酒吧於元旦當天發生大火，造成47人罹難，由於死傷慘重，引發酒吧人數是否超過容納限制的質疑。對此，酒吧業者出面致歉，而市長費勞德（Nicolas Feraud）則坦承，自2020年就不曾進行安全檢查。

瑞士度假勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一處酒吧舉辦跨年夜派對，沒想到卻在凌晨發生致命火災，造成47人罹難、至少116人受傷，成為瑞士近年來最嚴重的悲劇現場之一。酒吧老闆賈克．莫瑞提與潔西卡．莫瑞提（Jacques and Jessica Moretti）夫婦出面致歉，並強調「不會試圖逃避相關責任」。

針對起火原因，檢方指出，火災迅速蔓延可能為仙女棒點燃酒吧地下室天花板的泡棉材料所致。克蘭蒙丹納（Crans-Montana）市長費勞德（Nicolas Feraud）坦承，酒吧自2020至2025年間，都未曾做過消防檢查，因2019年的檢查結果為合格，且當年天花板的隔音泡棉被認為符合標準，基於這家酒吧的規模，認為並不需要安裝火災警報器。

據《路透社》報導，這場大火造成的慘重傷亡，引發酒吧人數是否超過容納限制的質疑。費勞德（Nicolas Feraud）說明，酒吧的最大容量為200人，緊急出口設計為兩層樓各可疏散100人，他不清楚當晚位於酒吧樓下的出口是否正常運作，調查人員將進一步確定。





