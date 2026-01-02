瑞士酒吧大火釀40死 全國哀悼5天

清一色都是15到20歲青少年的酒吧跨年派對，在進入2026年元旦後的凌晨1時30分，從喧騰歡笑變調成驚聲尖叫。

火災現場民眾：「只是1秒鐘的時間，喂，你們看那裡。」

這起事故之所以造成嚴重死傷，主要因為對外樓梯太窄，以至於阻礙逃生，有生還者形容火燒起來後短短30秒內，就有約200人搶著擠進非常狹窄的樓梯。

瑞士洛桑17歲少女普拉斯表示，「我和朋友想進去，因為有朋友在裡面，我一直推著她，因為我很想上廁所，所以我們就下去了，當時我看到一位男性朋友，然後看到了火災，我們立刻往上跑，我抓住了朋友的手臂，但爬樓梯時我放開了，現在他已經不回應我了。」

而火勢之所以一發不可收拾，不管是現場目擊者說法、或警方調查方向，都指向插在香檳瓶上的仙女棒。這家名為「星座」的酒吧經常把仙女棒插在香檳酒瓶裡，讓它噴火、炒熱氣氛，幾年前酒吧就曾拍影片打廣告，而事發前開始連續兩天來到酒吧的目擊者也表示，元旦大火的前一天，隔桌就引發小火但被撲滅。

瑞士酒吧大火目擊民眾阿克塞爾說，「可以說這就是表演，當你點一桌酒水就會有表演，實際上的表演是這樣 有個女人拿著兩瓶酒爬到另一個女人肩膀上，接著她點然酒瓶裡的慶生仙女棒，但酒瓶揮得太高，撞到天花板，突然間就著火了。」

這間位於地下室的酒吧，火焰之所以迅速蔓延，並導致木質天花板崩塌，法蘭西電視台與BBC都引述了瑞士官員、與消防員的說法，這場火災之所以在這麼短的時間內失控，是因為經常發生在密閉空間的「閃燃」。

而這起令全球震驚的嚴重事故，正好發生在瑞士輪值總統帕姆蘭上任的第一天。瑞士全國除了進入為期5天的哀悼期，當局也將重點放在辨識罹難者身分，以及回收罹難者手機，以進行數位分析還原事故真相，目前警方也已經排除了攻擊的可能性。

瑞士總統帕姆蘭說，「昨晚在克萊恩蒙塔納一家酒吧爆發的火災，是我國歷來最嚴重的悲劇之一。」

由於嚴重燒傷和吸入濃煙嗆傷的傷者人數太多，有些不得不透過醫療直升機送到其他地區，以至於瑞士各地醫院加護病房和手術室，都排滿了患者。瑞士當局不得不呼籲，民眾在未來幾天要保持謹慎，避免導致醫療資源不堪負荷的事故再發生。