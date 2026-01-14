瑞士酒吧大火釀40死！業者夫婦涉過失致死 妻遭限制出境

瑞士一家酒吧在跨年夜發生大火，造成嚴重傷亡。(AP)

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）的星座酒吧（Le Constellation）在跨年夜發生大火，造成40人死亡、116人受傷的慘劇。業者夫婦涉犯過失致死、過失傷害及過失縱火，瑞士法院認定法國籍老闆潔西卡（Jessica Moretti）「有逃亡之虞」，將其限制出境。

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）的星座酒吧（Le Constellation）在跨年夜當晚聚集了眾多慶祝新年的青少年，不料元旦清晨卻發生大火，造成40人死亡、116人受傷。初步調查顯示，起火原因為酒吧地下室天花板的隔音泡棉被仙女棒引燃所致。

《法新社》報導，瑞士檢方以涉犯過失致死、過失傷害及過失縱火，傳喚星座酒吧（Le Constellation）的負責人，法國籍的潔西卡（Jessica Moretti）及她的丈夫莫瑞提（Jacques Moretti）。經訊問，檢方認定潔西卡（Jessica Moretti）「有逃亡之虞」，限制其出境，並需將所有身分及居留證件交付檢察署保管、每天向警察機關報到以及交保候傳，而莫瑞提（Jacques Moretti）則遭到羈押。

潔西卡（Jessica Moretti）在訊後再次致歉，「我持續掛念著被害者與至今還在奮戰的傷者，這是一場我們永遠難以想像的悲劇，但卻發生在我們的酒吧，我要說的是，我很抱歉」；罹難者家屬律師則表示，「期待受害者家屬的感受能被聽見，希望所有的責任都能被追究」。





