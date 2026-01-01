瑞士酒吧大火釀47死115傷 民眾守夜悼念罹難者

慶祝跨年，瑞士滑雪勝地一處酒吧卻發生致命大火造成嚴重死傷。

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧，新年派對發生大火，造成47人死亡、115人受傷。當局表示，許多罹難者是年輕人。民眾舉行守夜活動悼念罹難者。（戚海倫報導）

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧，在當地元旦凌晨1點30分左右，發生大火，造成嚴重死傷，當地政界人士指出，事發時酒吧聚集許多年輕熱鬧的顧客。瑞士總統帕姆蘭表示，這場火災是瑞士經歷過最嚴重的悲劇之一，確認所有罹難者身分的過程需要時間。

克蘭蒙丹納以國際級滑雪場和高爾夫球場聞名，酒吧在跨年夜擠滿了人。有目擊者認為，香檳瓶上的生日蠟燭，引燃了天花板，不過司法部長稍早表示，還無法確認起火原因，遭到攻擊的可能性已經被排除。有目擊者描述事發時混亂的逃生場面，有人被迫用桌椅砸碎玻璃門。英國廣播公司BBC報導，法國一家足球俱樂部證實，一名19歲青年球員在火災中受傷，載往德國一家醫院治療。

義大利和法國及歐盟都表示將提供支持，包括為傷者提供燒傷治療中心。英國國王查爾斯三世表示，他和妻子卡蜜拉王后，對這起事件感到非常悲痛。當地居民在守夜活動中悼念死傷者，火災現場附近也有民眾擺放鮮花以示悼念。