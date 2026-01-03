瑞士酒吧大火 瞬間"閃燃"釀重大死傷

國際消息、持續還要關心，跨年夜在瑞士發生的、酒吧致命大火，歐洲陷入哀傷氛圍。同步、檢察官也啟動調查，發現兩個致命原因，一個是酒吧沒有使用防火建材，但活動中使用的香檳、插上仙女棒，結果火花一碰到天花板、就快速延燒，還有逃生梯非常窄，連兩個人站在一起都很勉強，再再導致這場火、帶走多人性命。

醫療專機 緊急後送傷患。瑞士滑雪勝地酒吧大火，造成上百名年輕人不幸死傷，根據檢方初步調查，釀成慘重災情的原因，可能是 酒吧內 出現了連專業消防員都十分畏懼的「閃燃」。

瑞士首席檢察官 皮盧德：「一切跡象都顯示，火災是由放置在香檳瓶上的，熾熱蠟燭 或火炬所引起的，而且整個裝置，離(地下室)天花板太近，因此引發了迅速蔓延的大火。」

德國消防安全專家 霍曼：「大量濃煙與高溫結合後 ，可能引發閃燃，激烈燃燒的速度非常快，通常在約120秒內 就會燒毀一切，導致人們沒有足夠的時間逃生，大批群眾會急著湧向出口，從而引發恐慌。」

美國國家防火協會的定義，閃燃是指 火災發展過程中，火場內的可燃物質，在極短時間內，同時 全面 起火燃燒 的現象。這時候，建物是否採用防火材質建造，就成了 決定 火場內人員生死的關鍵。

倖存者 阿克塞爾：「我奇蹟般地逃了出來，我當時就在地下室的起火點，但我們什麼都看不見，首先 光線太暗，其次 出入口在1樓，而且只有1扇1.5公尺寬的大門，卻要同時讓200到300人逃生，所以大家都跌倒或窒息了。」

根據CNN報導，酒吧大廳位於1樓，並有1道狹窄的樓梯，可通往地下室，但酒吧1樓的大門，就是唯一的出入口，沒有其他逃生出口。因此，瑞士官方正在調查，該酒吧 是否符合消防法規，包括 可容納的 人數上限，以及逃生動線設計、與 是否配備有滅火器等，以釐清 釀成重大傷亡 的可能原因。

