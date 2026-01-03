瑞士酒吧大火！55歲勇父接愛女電話直奔現場 「徒手撞門」成功救出10幾人

55歲的金融分析師坎波洛（Paolo Campolo）因強行打開1處緊急出口，成功救出15至20位年輕人，而被外界譽為英雄。（圖／翻攝自20 Minuten）

瑞士滑雪勝地克朗-蒙大拿（Crans-Montana）的「星座」（Le Constellation）酒吧，在跨年夜發生暗夜惡火，造成至少47人死亡、100多人受傷。其中，55歲的父親、金融分析師坎波洛（Paolo Campolo）因強行打開1處緊急出口，成功救出15至20位年輕人，而被外界譽為英雄。

綜合外媒報導，坎波洛的住處當時距離酒吧僅有50到100公尺。1日清晨1時30分過後不久，他就接到女兒的電話，告訴他酒吧發生重大事故，他沒有任何遲疑，「我立刻出發，馬上就趕到現場。」

廣告 廣告

坎波洛回憶，當下他19歲的女兒和男友，以及1群朋友正受困於酒吧內。他向媒體透露：「我們沒辦法深入太裡面，最多只能進去1、2公尺，把人抓住再拖出來。四周到處都是人，有些還活著，但被燒傷。部分人還有意識，但有些人已經昏迷了。他們用好幾種語言向我求救，而且年紀都非常小。」

坎波洛事後因吸入濃煙正在醫院接受治療，目前仍需躺在病床上並戴著氧氣面罩。他在病床上回憶火災發生時的可怕場景，並表示自己當下完全是憑本能反應，「你只是做你該做的事。我徒手把孩子們1個接1個拉出來。他們還活著，但都受了傷，很多人傷勢非常嚴重。」

他與另1名男子將傷者抬到室外的雪地上，「他們一直在尖叫。我腦中唯一想到的是，那些人也可能是我的孩子。」據悉，坎波洛的女兒當時毫髮無傷地逃了出來，但女兒的男友目前仍在重症監護中，背部嚴重燒傷。坎波洛補充，女兒男友算是幸運的，因為爆炸發生時，他正準備走出去找對方，「爆炸是在他身後發生的。」

據悉，坎波洛的女兒是19歲的詹尼坎波洛（Gianni Campolo）。詹尼是瑞士日內瓦（Geneva）的學生，當晚同樣冒著生命危險參與救援行動。

與此同時，坎波洛也對自己在現場看到的狀況提出質疑。他在抵達時，消防人員已經在場，他隨即尋找位於建築物後方的出口。「我發現1扇門，門後面有人，透過玻璃可以看到他們，」但那扇門被卡住或上鎖了，「我不知道那是不是緊急出口或工作人員出入口，但那扇門後面，是一群陷入絕望的人。」

沒想到他將這個情況告知1名消防員，對方卻冷靜地走過來，說了1句「我們會處理」後便離開了。但坎波洛與其他正在幫忙的人並沒有等待，「我們和1名路過的人一起，把那扇門撞開，把裡面的人救了出來。」他表示，自己已在向州警察的證詞中，詳實說明了這段經過。

坎波洛感嘆，火勢其實只持續了短短幾分鐘，卻迅速耗盡室內所有氧氣。他告訴媒體：「這才是造成這場大屠殺的原因。那些被燒傷的人看著你，求你不要離開他們。這種畫面，你一輩子都忘不了。」

這場瑞士阿爾卑斯山酒吧火災目前已造成數十人死亡。當局研判，香檳酒瓶上的仙女棒點燃了天花板的泡棉隔熱材料，導致火勢迅速蔓延。當時大多數人年齡介於15歲至20歲之間，驚慌逃生時只能擠向1條狹窄的樓梯，並試圖從唯一的出口離開。

報導補充，目前僅有1名罹難者的身分得到確認，為16歲的義大利高爾夫球手加萊皮尼（Emanuele Galeppini）。瑞士當局表示，由於許多死者嚴重燒傷，身分辨識需要時間。事發後約有50人已被或將被送往其他歐洲國家專門治療燒傷的醫療中心。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

58歲王祖賢近照曝光！新年問候曝光全臉美照 沉默以對壓榨員工傳言

北市修法打擊久占車位！車停逾「這天數」就拖吊 移置、保管費均上調

逛好市多男友看上「大台攝影機」！她一看傻眼 網笑：葉黃素考慮一下