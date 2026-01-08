瑞士酒吧大火40死！外媒驚爆老闆夫妻只顧「抱錢逃、關帳號」

瑞士滑雪勝地一家酒吧跨年夜發生大火，造成至少40人死亡、119人受傷，調查出現重大進展，媒體披露，酒吧老闆夫婦在火災當下，竟棄顧客於不顧，並帶走現金試圖跑路，並湮滅大量資料。

瑞士酒吧大火傷亡慘重。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，事發酒吧「Le Constellation」由法國籍49歲男子雅克莫瑞蒂（Jacques Moretti）、40歲女子潔西卡莫瑞蒂（Jessica Moretti）夫妻檔自2015年起共同經營。義大利《共和報》（La Repubblica）引述多名目擊者透露，火勢迅速蔓延之際，潔西卡莫瑞蒂被看到抱著收銀機離開現場，而許多顧客仍受困火場。

廣告 廣告

代表多名傷者的律師喬丹（Romain Jordan）指出，火災發生於元旦凌晨約1時30分，但夜店的臉書、IG等帳號卻在凌晨3時至6時30分間被全面停用，官方網站也關閉，「這些社群帳號裡原本存有跨年派對與事發前的影像，顯示管理層第一時間想到的不是救人，而是自身的安全與責任問題。」

報導指出，不少受害人批評檢方未對2人實施羈押，或要求高額保釋金，擔憂兩人可能跑回法國躲避責任，英國《泰晤士報》引述律師說法指出，「法國極少引渡本國公民，這是一個現實風險。」此外，法國《巴黎人報》（Le Parisien）披露，雅克莫瑞蒂曾涉及多起刑案，包括拉皮條、詐欺、綁架與非法拘禁，並曾在法國服刑，前科累累。

延伸閱讀

則本昂大獲大聯盟合約報價！日、美球團搶人 最快本周末決定

MLB/女兒一句「很可愛」！岡本和真選擇藍鳥原因曝

MLB/岡本和真披上7號！藍鳥曬砲轟朗希影片 劍指道奇