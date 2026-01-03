瑞士酒吧大火47死！老闆稱「悲痛欲絕」：吃不下也睡不著

瑞士酒吧發生致命大火，造成至少47人不幸罹難。酒吧老闆夫婦在事發後終於打破沈默，表示現在的心情悲痛欲絕，但堅稱在悲劇發生前，酒吧完全遵守所有安全規範。

位於瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）的酒吧「Le Constellation」在跨年夜突發大火，起火原因疑似是香檳酒瓶上的仙火棒點燃了天花板的吸音棉，火勢一發不可收拾，最終造成至少47人死亡、115人受傷的慘劇。

據《紐約郵報》報導，事發後，「Le Constellation」的老闆雅克·莫雷蒂（Jacques Moretti）和潔西卡·莫雷蒂（Jessica Moretti）於週五接受了警方詢問，並承諾在火災調查過程中與當局合作。49歲的雅克稱，「我們現在睡不著覺，也吃不下飯。心情很難過。」

這對夫婦表示，他們的酒吧過去十年間接受過三次安全檢查。雅克說：「我們將盡一切努力找出原因。」

根據瑞士媒體報導，這對法國夫婦於2015年買下了這間店面，將一家破敗的咖啡館改造成了這個熱門滑雪勝地的夜生活熱點。

大火發生時，雅克正在附近的一處自宅裡，而據報導，他40歲的妻子當時正在人擠人的現場，手臂也被燒傷。

瑞士當局表示，一開始的火災隨後引發了「閃燃」，房間內所有可燃物同時燃燒，造成多次爆炸。

根據《太陽報》報導，瑞士檢察官貝皮盧德（Beatrice Pilloud）2日告訴記者：「我們已經詢問了幾個人，並對酒吧進行了現場勘察。」她指出，調查將釐清酒吧老闆是否承擔任何「刑事責任」。

