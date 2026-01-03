瑞士酒吧惡火他提前離場救自己一命 重返火場一舉動成救人英雄

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座」（Le Constellation）酒吧舉辦跨年派對，17歲青年費雪（Nestor Fischer）因覺得現場氣氛過於冷清，於午夜前先行離開。不料，星座酒吧1日凌晨1時30分發生大火，提前提開的決定不僅救了他自己一命，也讓他有機會挽救其他人的生命。

紐約時報報導，約90分鐘後費雪再次回到星座酒吧外排隊，原本希望現場氣氛會熱鬧一些，卻聽見店內傳出尖叫聲，看見從門內竄出的煙霧片刻後化為猛烈火勢。他受訪時表示：「就像一座熔爐，我看到有人倒在裡面，因為缺氧昏了過去，人們不斷慘叫。」

費雪的救人本能隨即啟動，與另外兩人拼命試圖強行打開酒吧右側的一扇玻璃門，但門卡住了，試著用凳子砸，也試著撞擊窗戶，仍怎麼也打不開，接著他說：「我就直接把它拆了下來。」

這個舉動開闢出一條替代逃生路線，很可能挽救了多條人命。費雪表示，他與其他在場民眾打開手機的手電筒，試圖引導受困群眾撤離至外頭的安全地帶，但當受害者陸續逃出時，「他們已經面目全非，頭髮全沒了，全身嚴重燒傷，我們只能從他們的眼神中看到恐懼。」

之後，費雪與朋友拉科爾（Nathan Laccore）轉而協助那些已經逃出的人，並代為聯繫其親屬；拉科爾也證實他的說法。兩人指出，現場約只有6名消防員，人數過少，難以控制局面。費雪說：「每個人都無能為力，一切發生得太快了。」

費雪還認出一名當天早上才一同滑雪的朋友，表示「他已全身燒傷，背部遭到灼傷，T恤黏在皮膚上，褲子也是，完全毀容，皮膚正在脫落，痛得不斷慘叫。」

隨著增援人力陸續抵達，費雪決定是時候離開。他說：「我告訴自己必須離開，這一切太可怕了，我已經看得太多了。」

