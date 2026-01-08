瑞士酒吧惡火奪40命！美女經理遭爆棄客奪金逃生 官方坦承：6年未安檢

國際中心／程正邦報導

瑞士酒吧惡火奪40命！美女經理遭爆「棄客奪金」逃生。（圖／翻攝自X平台 @TonyTruant01）

瑞士知名滑雪勝地克蘭蒙丹納於跨年夜發生震驚全球的「星座」（Le Constellation）酒吧火災案，死亡人數已攀升至 40 人。隨著調查進度曝光，輿論焦點鎖定在酒吧經理潔西卡・莫瑞蒂（Jessica Moretti）身上。最新流出的證據顯示，火警發生時，這位負責人疑似不顧百名顧客受困火海，第一時間竟是抱著裝滿現金的收銀機落跑，冷血行為引發強烈撻伐。

火災現場畫面流出，疑似仙女棒火花點燃屋頂，民眾跨年狂歡錯失逃難時機。（圖／翻攝自X平台 @TonyTruant01）

奪命香檳與「閃燃」：數秒間化為焦土

根據瑞士聯邦調查小組初步研判，這場悲劇的起因極具爭議。事發當晚，店內員工為帶動跨年氣氛，揮舞插有燃燒煙火棒的香檳瓶。火星意外引燃天花板後，在極短時間內引發「閃燃」（Flashover），導致整個密閉空間瞬間陷入數百度的火海。

現場 40 名罹難者中，竟有 26 人年齡介於 14 至 18 歲。由於遺體損毀嚴重，目前瑞士當局仍須透過 DNA 技術進行身分比對。

官方坦承，6年未安檢。案發後該酒吧臉書粉專已關閉。（圖／翻攝自X平台 @TonyTruant01）

「現金重於人命」？經理遭控失職逃生

《每日郵報》引述監視器與目擊者說法，指出 40 歲的經理潔西卡在火勢蔓延之際，並未引導民眾疏散，反而被拍到懷抱厚重的收銀機衝出店外。潔西卡的手臂在火災中受傷，檢方懷疑該傷勢並非救人所致，而是在火場中強行拆卸收銀機時被灼傷。

受害者代表律師喬丹（Romain Jordan）憤怒指控，當消防隊還在現場浴火奮戰時，酒吧負責人便第一時間關閉官方臉書粉專，疑似企圖規避輿論與責任。

一名男子拿毛巾拍打屋頂試圖滅火，反讓火勢加劇，場面相當驚險（圖／翻攝自X平台 @TonyTruant01）

體制殺人：酒吧長期淪為「消防死角」

此案也燒出了瑞士地方政府的行政怠惰。克蘭蒙丹納市長費勞德（Nicolas Feraud）在 5 日的記者會上坦承，該酒吧自 2019 年後長達 6 年未曾接受定期安檢。

多名離職人員出面作證，酒吧內部安全極其堪慮，包括滅火器竟然被「上鎖」防止失竊，且多個緊急出口長期遭雜物堆滿或反鎖。這 40 條生命的逝去，已重創瑞士滑雪觀光的國際形象，司法體系能否對莫瑞蒂夫婦及失職官員追究到底，外界持續關注。

Écoute-moi bien, parce que je ne vais pas mâcher mes mots : ce massacre au Constellation à Crans-Montana n’est pas un “accident”. C’est un carnage prévu, une chaîne de négligences criminelles qui schlingue la cupidité à plein nez et le mépris absolu pour la vie des jeunes.

Oui,… pic.twitter.com/yQd1pSZPjV — Tony Truant (@TonyTruant01) January 2, 2026

