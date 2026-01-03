瑞士酒吧惡火確認首名死者！16歲高球新星不幸罹難

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）跨年夜發生大火。（示意圖／Pixabay）





瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）跨年夜大火案，目前確認造成至少40人死亡、119人受傷。官方於近日確認首位罹難者身分，為年僅16歲的義大利高爾夫球界新星加萊皮尼（Emanuele Galeppini）。

高球界哀悼英才 加萊皮尼與友慶生入陷阱

首位確認身分的罹難者加萊皮尼平時定居杜拜，曾在世界業餘高爾夫排名表現優異，並奪下「歐米茄杜拜溪業餘公開賽」冠軍。義大利高爾夫協會對其離世深表沉痛。

事發當晚，加萊皮尼與兩名友人前往「星座酒吧」慶祝，卻因火警發生不及逃生。目前確認的113名傷者中，除瑞籍人士外，亦包含法、義、塞爾維亞等多國遊客。

噴泉蠟燭疑為火源 檢方調查是否涉及刑事疏忽

根據目擊者描述，火災發生前，一名調酒師將另一名手中持有點燃蠟燭的調酒師扛在肩上表演。檢察總長皮盧（Beatrice Pilloud）表示，初步調查顯示火勢極可能由香檳瓶上的煙火棒或噴泉蠟燭引燃。

調查人員目前正重點釐清天花板隔熱泡棉是否具助燃性，以及現場是否涉及刑事疏忽或違反安全法規。

地下室瞬間燃燒 狹窄樓梯推擠造成嚴重傷亡

倖存者描述，火災發生後現場迅速出現爆炸性引燃（閃燃現象），天花板隨即崩塌。由於該酒吧位於地下室，群眾在濃煙與黑暗中往狹窄樓梯推擠，現場混亂。

目前死亡人數維持在40人，119名傷者中有50名重傷患因燒灼傷嚴重，已轉送至德國、法國等地的專業燒燙傷治療中心搶救。

辨識任務艱鉅 官方預估需耗時數週完成核對

瓦萊邦首長芮納（Mathias Reynard）強調，由於遺體受損嚴重，身分鑑定工作極為心痛且艱鉅，預計需要數週時間才能完成所有罹難者的核對作業。

瑞士政府已與受難者所屬國籍之使館保持聯繫，協助後續身分確認與家屬撫恤事宜。

