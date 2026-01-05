瑞士酒吧惡火竟有青少年罹難 引發身分檢查質疑

瑞士滑雪勝地一處酒吧跨年夜發生奪命惡火，如今確認死者中有青少年。

瑞士警方表示，克蘭蒙丹納滑雪勝地一家酒吧，跨年夜發生致命火災，遇難者中有年僅14、15歲的青少年，引發人們對於年齡檢查措施是否足夠的質疑。（戚海倫報導）

瑞士警方表示，跨年夜一家擠滿年輕人的酒吧發生致命火災，又有16名遇害者身分確認，他們的遺體已經被送回各自的家人身邊。美國有線電視新聞網CNN報導，喪生的40人身分確認，另外有100多人受傷，其中包括20名未成年人。法國外交部表示，瑞士當局已經證實，罹難者中有8名法國公民，目前還有1人失蹤，23人正在接受治療，有1名傷者被轉送到法國治療。

CNN報導，警方表示，新確認的9名受害者未滿18歲，已經對這家酒吧的管理人員展開調查，指控他們過失殺人、過失致人身體傷害和過失縱火。先前這家酒吧的1位合夥人曾經說，一切都按規定做。

根據瑞士聯邦法律，啤酒和葡萄酒可以賣給16歲及以上的人，烈酒只能賣給18歲及以上的人。瓦萊州法律明定，晚上10時以後，16歲以下未成年人必須在法定監護人或經過法定監護人授權的成年人陪同下，才能進入供應酒精飲品的場所。而根據調查，火災發生在當地凌晨1時30分左右。

