瑞士酒吧惡火釀40死115傷！17歲少年提前離場躲死劫 一舉動成英雄

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans Montana）一間酒吧在迎接新年不到2小時後，便發生嚴重火災，導致現場約40人喪命、115人受傷。其中，一名17歲少年費雪（Nestor Fischer）因覺得現場氣氛冷清，便提前離場，不僅躲過死劫，更在關鍵時刻返回現場救出多名人士，成為這場災難中的英雄。

據《紐約時報》報導，瑞士「Le Constellation」酒吧於1日凌晨1時30分釀嚴重火災，目擊者透露，火災原因疑似是香檳瓶上插著仙女棒或信號彈，而當時男員工正抱起持該香檳瓶的女同事，火勢瞬間引發，自酒吧地下室蔓延到1樓，整間酒吧瞬間陷入火海。而少年費雪原也待在酒吧裡，卻因感覺氣氛冷清而提前離場，約90分鐘後他又返回排隊，卻碰巧撞見火災發生。事發後他回憶，「就像一座熔爐，我看見人們因缺氧昏倒，慘叫聲此起彼落。」

面對熊熊大火，費雪不僅沒有逃避，反而與另外2人試圖強行打開酒吧右側的一扇玻璃門，由於試過多項方式都打不開，費雪最終強行破壞該扇門。而此舉為火場開闢另條逃生路線；他也與其他在場民眾打開手機的手電筒，引導受困民眾撤離，「他們已經面目全非，頭髮全沒了，全身嚴重燒傷，我們只能從他們的眼神中看到恐懼。」

費雪指出，現場僅有6名消防員，人力明顯不足已控制場面，費雪難過表示：「每個人都無能為力，一切發生得太快了。」隨著救災人員陸續抵達後，費雪決定離開：「我告訴自己必須離開，這一切太可怕了，我已經看得太多了。」

