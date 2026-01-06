瑞士酒吧惡火40死 市長公開致歉：5年未安檢

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納(Crans-Montana)一間酒吧在跨年夜發生致命大火，造成40人喪生、116人受傷。克蘭蒙丹納市長費勞德(Nicolas Feraud)今天(6日)在記者會上坦承，該酒吧已有5年未曾接受消防與安全檢查。

綜合外電報導，這場悲劇性大火發生於1月1日凌晨，當地的星座酒吧(Le Constellation)當時正在舉行跨年派對，疑似有民眾在覆有泡棉的天花板下揮舞仙女棒引發大火。

費勞德在記者會上表示，該酒吧在2020年到2025年間沒有做過消防安檢，而酒吧業者幾年前申請延長營業時間時，政府官員只檢查了隔音棉的隔音效果，沒有確認是否防火，「我們深感遺憾。我們有責任向罹難者家屬交代，我們會負起責任」。

這場大火共造成40人喪生，其中包括20名未成年人。自災難發生後，當局已下令禁止在室內場所點燃仙女棒。