瑞士酒吧火災已致約40人死亡 目前已知重要信息匯總

瑞士警方表示，該國西南部一個滑雪度假村發生火災，已造成約40人死亡、另有115人受傷。

當局指出，當地時間元旦凌晨1時30分（格林威治時間0時30分）在克萊恩-蒙塔納（Crans-Montana）度假村一家名為星座（Le Constellation）的酒吧發生火災，涉及多個國籍人士。

檢察官表示，事件被視為火災，從類別上講不是襲擊。

瑞士總統帕默林（Guy Parmelin）稱這是「我們國家經歷過的最嚴重悲劇之一」。

廣告 廣告

當局已設立家屬諮詢熱線：+41 848 112 117

以下是目前已知的情況。

關於遇難者的最新消息

當地時間週四（1月1日）下午的新聞發布會上，警方表示火災造成約40人死亡，115人受傷，其中許多人傷勢嚴重。

傷者已被送往瑞士各地的醫院，鄰近意大利米蘭的燒傷病房也已開放接收患者。

洛桑大學醫院（Lausanne University Hospital）院長告訴瑞士媒體，目前已有22名患者轉送至該院接受治療，年齡主要介於16至26歲。

該地區的首席檢察官貝雅特麗絲·皮盧（Beatrice Pilloud）表示，當局正努力確認遇難者身份，並會盡快將遺體交還家屬。

但意大利駐瑞士大使警告，身份確認可能需要數週時間。意大利外交部長早前指出，由於燒傷嚴重，辨識工作將十分困難。

據信有多國人士涉及其中。意大利外交部告訴BBC，目前有16名意大利公民失蹤，另有12至15人正在醫院接受治療。

當地官員吉多·貝托拉索（Guido Bertolaso）表示，三名意大利公民正被送往米蘭尼瓜爾達醫院（Niguarda hospital）的重度燒傷病房接受治療，包括一名20多歲女子及兩名未滿16歲的男孩。

法國外交部表示，8名法國公民失蹤，不排除有法國人罹難。

法國媒體早前報導，至少兩名傷者為法國公民。

法國梅斯足球會（FC Metz）表示，其一名青年球員在火災中「嚴重燒傷」。足球會在聲明中指出，該名球員為19歲的塔希里斯·多桑托斯（Tahirys Dos Santos），已被空運至德國醫院接受治療。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron；馬克宏）表示，法國「隨時準備提供任何協助」，並歡迎傷者到法國的醫院接受治療。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟也在為受害者提供醫療援助。

英國駐瑞士大使館表示，正在密切關注事態發展，但尚未接獲任何協助請求。

英國外交部聲明稱，領事人員已待命，隨時支援受影響的英國公民。

初步證據排除襲擊

火災原因目前尚不清楚，但當局表示初步證據顯示並非襲擊事件。

針對早前有關爆炸的報導，地區安全官員史蒂芬·甘澤（Stéphane Ganzer）表示：「並不是爆炸裝置引發火災，而是火勢蔓延導致爆炸，並使整個場所陷入全面大火。」

兩名法國公民表示，他們當時在酒吧內，並描述看到一名女服務生將生日蠟燭插在香檳瓶上。

「其中一根蠟燭靠近天花板，結果天花板起火。幾秒鐘內，整個天花板都燃燒起來，一切都是木製的。」艾瑪（Emma）和艾爾班（Albane）告訴法國商業調頻電視台（BFMTV）。

她們形容疏散「非常困難」，因為逃生通道「狹窄」，而通往外面的樓梯「更窄」。

在週四的新聞發布會上，首席檢察官貝雅特麗絲·皮盧也表示樓梯似乎狹窄，但調查將評估其是否符合要求。

地區警察指揮官弗雷德里克·吉斯勒（Frédéric Gisler）表示，當地時間凌晨1時30分左右，首先看到煙霧從酒吧冒出，隨即通知緊急服務。

吉斯勒補充，第一批警員迅速抵達現場，隨後展開大規模救援行動。

關於出事酒吧

Le Constellation是位於瑞士滑雪勝地克萊恩-蒙塔納的一家大型酒吧，已經營多年。

儘管度假村本身相當高檔，但據BBC記者西爾維婭·科斯特洛（Silvia Costeloe）從當地發回的報導指出，Le Constellation並不特別豪華。

酒吧樓上有一個區域設有電視螢幕，供人們觀看足球比賽；樓下則是大型酒吧，人們可能在此飲酒和跳舞。

酒吧最多可容納約300人，並設有一個小露台，但目前尚不清楚火災發生時有多少人身處其中。

聖誕和新年假期是阿爾卑斯滑雪度假村最繁忙的時段之一，酒吧當時很可能擠滿了瑞士人和遊客，共同慶祝2026年的到來。

YouTube上一段在2024年5月發布的該酒吧宣傳影片顯示，身穿摩托車頭盔的女性手持插有仙女棒的酒瓶走過酒吧。

影片的法文字幕寫道：「克萊恩-蒙塔納的Constellation每天上午9點至凌晨2點營業，全年無休。」

警方公佈了火災後酒吧內部的照片，照片顯示椅子和長凳散落在房間各處。 [Police Cantonale Valaisanne]

如果情況安全，您也可以透過以下連結與我們聯繫。