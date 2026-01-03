瑞士酒吧火災疑仙女棒釀禍 依法應年檢卻僅查三次

瑞士酒吧大火前，男酒保將女服務員扛上肩，煙火瞬間引燃天花板，酒瓶上插的疑似是仙女棒。 圖 : 影片截圖

[Newtalk新聞] 瑞士知名滑雪度假勝地克朗斯－蒙塔納（Crans-Montana）一間名為「星座」（Le Constellation）的酒吧，於元旦（1日）凌晨發生嚴重火災，造成至少 40 人死亡、115 人受傷，相關責任與安全檢查機制也成為釐清整件憾事的關鍵。當地首席檢察官週五（2日）證實，很可能是因為插在香檳瓶內的仙女棒被高舉，離天花板過近，因而引發火災。據《日內瓦論壇報》報導，「星座酒吧」（Le Constellation）老闆雅克・莫雷蒂（Jacques Moretti）表示，該酒吧在過去十年間「曾接受過三次檢查」，且「一切皆符合法規」。

然而，依據相關法律規定，這樣的檢查頻率似乎不足。瓦萊州（Valais）關於消防預防的州級條例第 8 條明確規定，凡是「對外開放的公共建築或具有特殊風險的場所」，皆須「每年進行一次檢查」。

州政府顧問斯特凡・岡澤（Stéphane Ganzer）也在記者會上重申表示：「市政府有責任對建築進行檢查，而且必須每年執行。」若發現缺失，應提交報告給相關主管機關。而就他所知，近期未有任何關於該酒吧存在缺失的檢查報告。

檢方已以「被要求提供資訊的人士」身分訊問該對夫婦。此一介於證人與嫌疑人之間的法律地位，並不代表兩人已遭正式指控，但基於調查初期的謹慎原則，賦予其辯護權利，例如可由律師陪同。

根據《BFM TV》報導，案發當晚火災發生時，雅克・莫雷蒂並未在酒吧內，而是在夫婦名下的另外兩間店之一。另據《費加洛報》引述接近案情的消息來源指出，其妻潔西卡・莫雷蒂（Jessica Moretti）當時在現場，並於火災中手臂遭到燒傷。

