瑞士酒吧火災釀死傷 教宗向罹難者親友表達關懷

（中央社梵蒂岡2日綜合外電報導）瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧慶祝跨年時發生火警，造成約40死、115人受傷。羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天為罹難者祈禱，並向罹難者親友表達關懷。

法新社報導，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）樞機主教致瑞士錫永教區洛維（Jean-Marie Lovey）主教的一封法文唁電中寫道，「他（教宗）期盼向罹難者親友表達憐憫之心和關懷之意，並祈求上主將亡者接納進入祂平安且光明的居所。」

廣告 廣告

警方表示，這場迎接新年後不到2個小時發生的火災，造成約40人死亡，另有115人受傷，多數傷者傷勢嚴重。

克蘭蒙丹納（Crans-Montana）以國際級滑雪場和高爾夫球場聞名，當地的星座酒吧（Le Constellation）在跨年夜熱鬧非凡，卻瞬間從歡慶場所，淪為可能是瑞士近年最嚴重的悲劇現場之一。（譯者：高照芬/核稿：洪啓原）1150102