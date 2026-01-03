瑞士酒吧火災 急診部主任：爆燃閃燃釀重傷

（中央社瑞士克蘭蒙丹納2日綜合外電報導）瑞士滑雪勝地酒吧跨年派對發生火災，日內瓦大學醫院急診部主任拉里博（Robert Larribau）表示，許多人的嚴重傷勢看來是「爆燃」和「閃燃」兩種現象造成。

法新社報導，根據瑞士警方今天提供的傷亡人數，滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）火災造成約40人喪生，119人受傷，數字可能還會調整。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，日內瓦大學醫院（Geneva University Hospitals）收治5人。拉里博說，傷患大多很年輕，介於15歲到30歲。他表示，許多人嚴重傷勢看來是「爆燃」（backdraft）與「閃燃」（flashover）兩種現象造成。

爆燃是指火焰耗盡所有氧氣後遇到新鮮空氣時發生的現象。拉里博表示，這會「立即造成致命傷害，包括嚴重爆炸創傷、大面積熱損傷，以及致命性毒氣吸入，因此較常見於罹難者而非獲救生還者」。

他說，閃燃則是指密閉空間內所有可燃物同時引燃，導致「嚴重且往往深入的燒燙傷，主要影響臉部、頸部和上肢等暴露身體部位，並且常常伴隨因強烈輻射熱和高溫氣體產生的嚴重吸入性損傷」。

他還說：「對於倖存者而言，將需要數週甚至數月的復健，且許多人會留下終身後遺症。」

瑞士有關當局表示，他們已排除恐怖攻擊可能性，稱酒吧發生的爆炸是火災引起。

瓦萊邦（Valais）檢察長皮盧（Beatrice Pilloud）今天在記者會上表示，初步調查後發現，這場火災似乎是插在香檳瓶的仙女棒離天花板太近所致。

她說，這類仙女棒似乎導致「所謂的閃燃事件，火勢蔓延得非常快」，並說調查人員將評估天花板使用隔音泡棉狀況，並釐清是否有人須為這起火災負刑事責任。（編譯：盧映孜）1150103