瑞士酒吧火災 義大利多人失聯、17歲高球好手罹難

（中央社記者黃雅詩羅馬2日專電）瑞士滑雪勝地酒吧火災造成嚴重死傷，義大利高爾夫球協會今天悲痛宣布，將滿17歲的高球選手蓋里皮尼不幸罹難。目前義大利官方統計有6名義大利人仍失聯，外長塔加尼今天趕往事故現場掌握進一步資訊。

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）酒吧跨年派對發生火災，根據義國外交部目前掌握，另有19名義大利人受災，其中3名傷者被轉送義大利醫院，10人仍在瑞士住院治療，有6人失聯，但因瑞士當地一些傷患尚未確認身分，此數字仍隨時更新。

義大利高爾夫球協會今天在社群平台X發布消息，哀悼選手蓋里皮尼（Emanuele Galeppini）在這場火災中罹難。當地媒體報導，蓋里皮尼再過幾天就要度過17歲生日。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，瑞士酒吧火災的罹難總人數已達47人，其中還有5名死者的國籍與身分待確認。

義大利外交部發布聲明指出，外交部長塔加尼 （Antonio Tajani）今天親赴瑞士克蘭蒙丹納瞭解後續情況，安慰受災家屬並提供必要協助。

義大利駐瑞士大使柯納多（Gian Lorenzo Cornado）向義媒表示，塔加尼抵達後將會晤瑞士官方代表，更完整了解在這場災難中受影響的義大利人情況。

安莎報導指出，根據瑞士該區域安全官員描述，目前有80到100名傷者情況嚴重，這代表傷亡人數還可能增加，而上百名住院傷患中，仍有許多人的身分未確認。（編輯：唐聲揚）1150102