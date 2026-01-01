瑞士酒吧爆炸釀數十死、百人傷！外交官曝「關鍵原因」

國際中心／張予柔報導



2026年1月1日凌晨，瑞士著名滑雪度假城鎮克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間熱鬧舉辦跨年晚會的酒吧驚傳大規模爆炸與火災事故，造成數十人死亡、逾百人受傷，場面極為慘烈。當地警方與外交官員已率先對事故原因進行初步說明，強調這起悲劇並非蓄意攻擊。





外媒指出，瑞士克蘭蒙丹納一間酒吧跨年夜驚傳爆炸起火，火勢迅速蔓延、現場一片混亂。（圖／翻攝自Ｘ）

根據外媒報導，事故於當地時間1日凌晨約1時30分。克蘭蒙丹納一間酒吧內聚集了大量歡慶跨年的群眾，現場聚集超過百人，沒想到酒吧內突然傳出爆炸聲響，隨即伴隨熊熊火勢迅速蔓延，現場陷入一片混亂。最初出現的報導指出可能是爆炸引發火災，但瑞士官方隨後表示，目前初步判斷為意外事故，而非恐怖攻擊或蓄意破壞。

目擊者指出，火勢自酒吧地下室竄出並迅速蔓延至1樓，民眾驚慌逃生，火焰與濃煙瞬間吞噬整棟建築。（圖／翻攝自Ｘ）

有當時在場的民眾描述事發經過時表示，火勢最早從酒吧地下室開始燃燒，並在短短幾分鐘內迅速延燒至1樓。兩名在現場的法國女子回憶，在火災爆發後，不少人急忙朝出口方向逃離，有人甚至沿著狹窄的樓梯往上逃生。網路上曝光的影片也顯示，火焰從建築內部向外擴散，火光與濃煙一度籠罩整個建築物。

義大利駐瑞士大使指出，事故疑因有人在酒吧內燃放煙火引燃天花板，已造成數十人死亡、逾百人重傷。（圖／翻攝自Ｘ）

義大利駐瑞士大使科爾納多指出，當地官員告訴他，事故可能是有人在酒吧內「燃放煙火」導致天花板起火。目前還不清楚罹難者是否包括義大利公民，另一名瑞士官員則表示，部分罹難者來自其他國家，正在調查所有罹難者身分，但由於有些遺體因火勢嚴重燒焦，使調查工作變得相當複雜且耗時。瓦萊州警察局長吉斯勒事後表示，「我們目前統計約有100人受傷，多數為重傷，不幸的是，有數十人已確定罹難」。





