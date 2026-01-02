瑞士酒吧起火瞬間曝！疑煙火香檳釀上百死傷

▲ 瑞士跨年夜酒吧大火，造成嚴重傷亡，有目擊者拍下事發瞬間，疑似是香檳瓶上的煙火棒點燃天花板。（圖／翻攝自Ｘ／TonyTruant01）

[NOWnews今日新聞] 瑞士阿爾卑斯山滑雪度假小鎮－克萊恩蒙塔納（Crans-Montana）知名酒吧，1日凌晨發生恐怖火災，至少造成40人死亡、115人受傷，事故原因疑似是因酒保高舉插著仙女棒的香檳瓶巡場，意外引燃天花板的易燃物，還爆發劇烈「閃燃」，而該家酒吧也被發現主打的就是這種「噴火香檳」。

據CNN及法媒BFMTV報導，這起致命火災發生在瑞士知名酒吧Le Constellation的地下室，當地時間1日凌晨1點半左右，當時店內正在慶祝跨年，一名倖存者拍到事故發生前，酒吧內擠滿人群，還有人坐在他人肩膀上，雙手高舉插著仙女棒的「煙火香檳」。

BFMTV獨家取得的關鍵照片，則捕捉到災難開始的瞬間，畫面可以看到，天花板的隔音泡綿被仙女棒點燃，已經冒出明顯火苗，但酒客卻沉浸在狂歡氛圍，毫無察覺，疑似就是因為火花接觸到低矮的木製天花板與泡綿，才引發悲劇。

有目擊者也指出，看到一名男酒保將女酒保扛在肩上高舉煙火香檳，未料瓶上的火花直接噴向低矮的木造天花板，易燃物被瞬間點燃，天花板也開始坍塌。唯一逃生路徑是一座狹窄樓梯，但許多逃難的人全擠在窄門。

當地檢察總長也指出，調查人員正在進行調查，可能是劇烈「閃燃」（flashover）造成所有可燃物被點燃，導致傷亡人數暴增。閃燃是指火災時高溫氣體上升到天花板、蔓延到牆壁，溫度持續升高直到房間內所有可燃物都達到燃點並起火。

CNN報導，一段疑似Le Constellation酒吧2024年的宣傳影片，就有女性戴著摩托車安全帽，雙手高舉插著仙女棒的香檳瓶在酒吧內走動的畫面。這段影片是YouTube頻道ConstellationCransMontana在2024年5月發佈，標題為「Le Constellation Crans-Montana酒吧全年365天，每天上午9點至凌晨2點歡迎您的光臨，營業時間不間斷。」不過當局目前未能確定火災的確切起因。

