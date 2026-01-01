瑞士酒吧跨年凌晨大火釀40死 目擊者：香檳煙火燒到天花板

人們聚集在酒吧外為罹難者祈福。（圖／達志／路透社）

根據《華盛頓郵報》報導，瑞士知名滑雪度假村Crans-Montana元旦凌晨驚傳重大火災，一間酒吧在新年慶祝活動期間突發火警，造成約40人喪生，另有115人受傷，其中多數傷者為年輕人，並有嚴重燒燙傷情形。

火警於當地時間1月1日凌晨1時30分發生，火勢迅速蔓延，導致現場一片混亂，眾多正在狂歡的遊客倉皇逃生。瑞士總統帕梅林（Guy Parmelin）表示，這是該國近年來最嚴重的悲劇之一，並下令全國降半旗5天致哀。他於社群平台X上發文指出：「原是歡慶時刻，卻變成Crans-Montana的慘劇，全國與世界同悲。」

瑞士官方已排除蓄意攻擊的可能，目前正針對起火原因展開調查。瓦萊州議員甘澤（Stéphane Ganzer）指出，多數罹難者為前來歡度新年的年輕人，但未進一步透露具體年齡。當局表示，辨識遺體及通知家屬仍需數日，目前尚未公布死者與傷者的國籍。

至於起火原因，《CNN》報導指出，現場兩名目擊者透露，起火可能與香檳煙火有關。一名目擊者表示：「有服務生拿著插著煙火的香檳瓶，而且舉得很高，太靠近天花板，才引發火災。」另一名在場人士則指出：「我看到一名女服務生站在另一名男服務生肩膀上，那瓶香檳與火花距離天花板只有幾公分。」

不過，當局於週四晚間表示，目前下結論仍為時過早，調查尚需時間釐清詳細肇因。

瑞士檢方透露，事發地點為度假村內的Constellation酒吧，其室內可容納約300人，另有可容納40人的戶外露台。起火當時酒吧內實際人數尚待釐清。瓦萊州檢察總長皮洛（Beatrice Pilloud）指出，詳細原因仍在調查中，未評論是否與香檳瓶起火或安全措施有關。

酒吧並非由美國Vail度假集團所有，雖該集團於2023年收購了整個Crans-Montana山區度假村。該度假區以滑雪、美食與夜生活聞名，每年吸引約300萬名遊客，並將於2027年主辦世界高山滑雪錦標賽。

度假村總經理彼得羅夫斯基（Pete Petrovski）發表聲明表示：「對Crans-Montana昨夜的悲劇深感哀痛，我們的心與罹難者及其家人同在。」

據報導，目前有15名傷者送往蘇黎世大學醫院治療，醫院發言人施拉特（Marcel Schlatter）指出，「多數為20歲左右的年輕人，皆有嚴重燒傷。」另有22人被送至洛桑大學醫院，醫院主管夏爾梅（Claire Charmet）透露，傷勢最重者平均年齡介於16至26歲。

瑞士全國僅有兩家可處理全身20%以上燒傷面積的醫療中心，分別位於洛桑與蘇黎世，距事發地區路程較遠。當局已封鎖火場並設置空域管制，另開設緊急專線供民眾查詢。

事發當晚，數十位民眾於鄰近的Montana Station教堂前獻花、點燭悼念，在教堂內舉行的新年彌撒中，群眾一同為罹難者祈福。

