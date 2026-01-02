瑞士酒吧跨年大火慘釀40死115傷! 煙火引燃天花板隔熱泡膜 火勢一發不可收拾

瑞士阿爾卑斯山區滑雪小鎮克朗-蒙大拿的一家酒吧發生「不明原因火災」，已造成40人死亡115人受傷 圖 : 翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 瑞士南部瓦萊州警方當地時間 1 日證實，該州阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗-蒙大拿一家酒吧當天淩晨發生的火災已造成約 40 人死亡，另有 115 人受傷，其中大部分傷勢嚴重。

據悉，許多死傷者是在酒吧慶祝新年的年輕人，可能包括外國公民。瓦萊州警方當天下午在州首府錫永舉行的記者會上表示，已與各國大使館取得聯繫，一旦有更多資訊，將立即發出通知。

瓦萊州檢察官在記者會上表示，起火原因有多種可能，仍有待調查，沒有嫌疑人被捕。當務之急是展開法醫鑒定，確定死者身份並將遺體移交家屬。警方和地方官員均表示，這項工作需要時間。

目前曝光的影片顯示，在事發「星座」酒吧的跨年活動中，男酒保將拿著瓶裝小型煙火的女服務員扛上肩，煙火瞬間點燃天花板上的隔熱泡膜，火勢一發不可收拾。

瑞士酒吧大火前，男酒保將女服務員扛上肩，煙火瞬間引燃天花板。 圖 : 影片截圖

瑞士聯邦主席帕姆蘭宣佈，瑞士聯邦議會大廈的國旗將降半旗 5 天，以示「舉國悲痛」，此類悲劇必須防止再次發生。

當地時間 1 日晚間，法國總統馬克宏表示，他已在當天與瑞士聯邦主席帕姆蘭通話，向瑞士表達法國的團結與支持。

馬克宏透露，法國已在本國醫院接收部分瑞士瓦萊州酒吧火災傷者，並隨時準備向瑞士提供進一步援助。

瑞士滑雪勝地一處酒吧慶祝跨年卻發生致命大火造成嚴重死傷。 圖：翻攝X（前推特）

馬克宏還指出，瑞士酒吧火災事件造成的傷亡情況「令人震驚」，法國與遇難者家屬同在。

法國外交部當地時間 1 日晚公佈通報稱，最新統計顯示，瑞士酒吧火災事件傷者中包含 6 名法國公民，另有 8 名法國公民的下落目前仍未得到確認。

