瑞士酒吧跨年大火釀40死 官方宣布1/9全國哀悼

教堂裡人們緊緊相擁，有人哭泣、也有人沉默，瑞士的一間酒吧跨年夜發生大火，一場原本該迎接新年的夜晚，卻在火災中奪走許多條年輕生命，在彌撒上，大家也為仍在等待消息的家屬祈禱。

瑞士教會代表吉爾斯卡文說道，「我們為來自各地的家屬祈禱，他們正承受著巨大的不確定與煎熬，不知道孩子是生是死、擔心他們是否正在為生命搏鬥，還可能在遠離家人的地方接受治療。」

眾人緩緩步出教堂，前往案發地星座酒吧向罹難者獻上鮮花和蠟燭，哀悼的氣氛籠罩街道，此時調查工作也同步展開，火災發生原因疑似是仙女棒太靠近天花板，但逃生出口的配置、酒吧的容納人數都還有待釐清責任歸屬。

廣告 廣告

瑞士司法部長揚斯（Beat Jans）提及，「火焰一定非常猛烈，即使在頂樓也有500、600度。這是一場巨大的悲劇，我們對發生這樣的事深感遺憾。」

根據瑞士官方1月4日發布的調查，目前罹難人數修正為40人，警方表示，許多罹難者年齡介於十幾歲到二十多歲之間，另有上百人受傷，其中不少人是嚴重燒燙傷。

瑞士總統帕姆蘭宣布，1月9日為全國哀悼日，屆時全國將默哀1分鐘，共同悼念逝去的年輕生命。