瑞士酒吧跨年大火 靜默遊行悼念亡魂

瑞士滑雪勝地的跨年夜大火，全國哀悼日定在1月9日。目前40名罹難者身分已經全部確認，其中包括20名未成年人。這周日，數百名民眾在小鎮中靜默遊行，為青春，送上最沉痛的告別。

教堂中，哀傷的氣氛瀰漫，新年的第一場彌撒，卻是獻給跨年夜大火中的罹難者。

卡文神父：「罹難者當中 許多是學生，在這個本應是歡慶和友誼之夜，我們也為他們的朋友祈禱，他們深受這場悲劇的打擊。」

瑞士滑雪勝地的跨年火災悲劇，40名罹難者身分已經全部確認，其中包括20名未成年人。陽光下，人群靜默前行，這座只有一萬人口的小鎮，在一夕之間失去了太多年輕生命。

當地居民：「我們口口聲聲說安全 其實並不安全，這些夜店都是(死亡)陷阱，它們就是陷阱 真的很不幸。」

居民質疑公共場所的安全問題，一束束鮮花，堆疊成沉默的控訴。在大雪紛飛的小鎮，一整代年輕人的未來，永遠停在了跨年夜。

