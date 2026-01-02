瑞士酒吧跨年惡火至少奪40命、115傷 全國哀悼5天

記者施欣妤／綜合報導

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一處酒吧，1日舉行跨年活動時發生爆炸事件，火勢造成至少40人死亡、約115人受傷，釀成該國有史以來最嚴重事故。元旦甫就任的瑞士新任總統帕姆蘭宣布舉國哀悼5天，矢言確保悲劇不再發生。

瑞士豪華頂級度假勝地克蘭蒙丹納，位於瑞士法語區瓦萊州，爆炸事件發生後，當地醫院在第一時間全數動員，收容嚴重燒燙傷患者，但醫療能量仍不足應付，許多患者由醫療直升機與救護車送至全國醫療院所。根據瑞士官方數據，事件造成至少40人死亡，多為年輕人，部分遺體嚴重損毀，須等待DNA鑑定辨識身分。

廣告 廣告

詳細事故原因仍在調查中，但警方初步研判，可能是為了慶祝而插在香檳酒瓶上的仙女棒，觸碰到木造天花板導致火勢迅速蔓延，從地下室一路燃燒至1樓，最後導致整間酒吧陷入火海。1日甫上任的瑞士總統帕姆蘭，向罹難者與家屬致哀，表示「這是一場空前的悲劇」，並宣布舉國降半旗哀悼5天。

瑞士酒吧大火造成嚴重傷亡，民眾1日晚間以燭光表達哀悼。（達志影像／歐新社）