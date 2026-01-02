瑞士酒吧跨年派對大火釀40死！華人爆料：酒吧「老舊狹小」

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一家酒吧舉辦跨年派對，不慎引發火災，造成約40人死亡、115人受傷的重大慘劇，一名旅居瑞士的大陸女子透露，這家酒吧位置優越，但空間「老舊狹小」。

事發酒吧1日已封鎖。（圖／美聯社）

陸媒《極目新聞》報導，這名旅居瑞士的唐姓女子表示，目前酒吧周邊已拉起警戒線，據她所知，當時酒吧正在舉行跨年活動，聚集了上百人。其中還有孩子。

唐女透露，自己也曾去過這家酒吧幾次，對於酒吧的構造有所了解，「酒吧位於瑞士知名滑雪場返程的必經之路，在克朗－蒙大拿（Crans-Montana）小鎮中心。」她表示，這家酒吧比較老舊，平時也有民眾來喝酒，但不算特別熱門，老闆是法國科西嘉（Corse）人。

唐女表示，「酒吧的地下室很狹小，我從當地法語新聞媒體了解到，起火的原因可能是香檳酒瓶上綁著的節日火燭被高舉起來，燒著了酒吧地下室的天花板，隨後蔓延至一樓。」事故發生後，警方至今仍封鎖現場，並表示仍有部分遺體留在酒吧內，承諾將全力確認所有罹難者身分。

