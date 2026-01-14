瑞士酒吧跨年火災 法籍老闆涉過失致死限制出境

（中央社日內瓦13日綜合外電報導）瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧跨年火災，瓦萊邦（Wallis）有關當局今天表示，法國籍老闆潔西卡（Jessica Moretti）已遭限制出境。

法新社報導，星座酒吧（Le Constellation）元旦凌晨發生大火造成40人喪生、116人受傷，多數罹難者為青少年。星座酒吧為潔西卡與她的丈夫莫瑞提（Jacques Moretti）所有。莫瑞提昨天遭到羈押。

瑞士西南部瓦萊邦法院表示，基於潔西卡「有逃亡之虞」，已裁定限制出境，作為羈押替代處分。

罹難者家屬委任律師對偵辦程序提出嚴厲批評，主張兩名負責人自案發初期即應遭羈押。

莫瑞提因同樣有潛逃之虞而遭羈押，不過瓦萊邦強制措施法院（Court of Compulsory Measures）表示無法將潔西卡收押，原因是檢察署未聲請羈押。

法院表示，除限制出境外，潔西卡自昨天起須將所有身分及居留證件交付檢察署保管、每天向警察機關報到以及交保候傳，保釋金金額將於稍後確定。

初步調查結果顯示，起火原因疑為仙女棒引燃酒吧地下室天花板的隔音泡棉。此外，現場滅火器是否設置完善、易於取用，以及逃生出口是否符合消防法規等問題也有待釐清。

克蘭蒙丹納有關當局坦承這家酒吧自2019年以來未曾接受消防安檢，消息一出再度引發公憤。

莫瑞提夫婦雙雙遭到刑事調查，涉犯罪名包括過失致死、過失傷害及過失縱火。待調查結束後，瓦萊邦檢察署將決定是否對兩人提起公訴或結案。在此期間，仍適用無罪推定原則。（編譯：盧映孜）1150114