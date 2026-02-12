瑞士關稅調為39% 川普自曝：因不喜歡「她」講話方式
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普日前表示，他在與瑞士前總統凱勒蘇特通話後，決定對瑞士調高關稅，原因是「不喜歡她講話的方式」。
美國「國會山莊報」（The Hill）報導，川普接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時表示，他「曾經接到一通緊急電話，我相信是瑞士總理打來的，她非常強勢。人很好，但非常強勢」。他回憶對方一再強調：「我們是小國。」
川普接著說：「一遍又一遍，我根本掛不掉她的電話。當時（關稅）是30%，但我真的不喜歡她對我們講話的方式，因此沒給她降稅，我反而把關稅調高到39%，結果我馬上收到瑞士各方人馬請求，我才想說，『你知道嗎？我們還是做點比較能讓人接受的調整吧。』」
他所指的可能是已經於去年12月31日卸任的凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter），現任總統則是帕姆蘭（Guy Parmelin）。國會山莊報已經向白宮進行查詢。
上個月在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）演說時，川普曾經提到同一通電話，並以類似方式描述談話過程，表示對方「惹得我很不高興，老實說就是這樣」。
美國國會眾議院外交事務委員會的民主黨成員表示，川普這番言論凸顯他經常宣稱的關稅政策「出於國家安全考量」並非事實。
該委員會民主黨人在X平台發布聲明寫道：「以瑞士為例，他加徵關稅的理由…原來是因為不喜歡瑞士領導人『對我們說話的方式』。共和黨必須和民主黨聯手，終止這種魯莽行徑。」（編譯：何宏儒）1150212
