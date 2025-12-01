瑞士「尊嚴」創辦人自選生死 貫徹一生理念！接受協助死亡享耆壽92歲

瑞士知名安樂死機構「尊嚴」創辦人，以協助死亡方式離世，享耆壽92歲。（翻攝自medical futility blog網站）

瑞士知名安樂死機構「尊嚴」（Dignitas）創辦人米內利（Ludwig Minelli）於上週六以協助死亡方式離世，享耆壽92歲。距離他93歲生日僅數日。該組織發聲明悼念，指他一生致力推動「選擇自由、自主與人權」。

創立Dignitas 26年 協助數千人選擇人生終點

根據《BBC》報導，米內利於1998年創立Dignitas，迄今已協助全球數千名希望安樂死的民眾走完人生最後一段路。

該組織之所以廣為人知，是因其開放接受非瑞士籍人士赴瑞士進行協助死亡，使許多人跨國尋求善終選項。

曾任《明鏡》記者 轉向人權倡議者

米內利早年是德國《明鏡》（Der Spiegel）雜誌記者，後來研讀法律、投身人權領域。他將「尊嚴善終」理念視為「最後的人權」，曾在2010年接受BBC訪問時強調：「每個人都應有決定自己終點的權利，並以無痛、無風險的方式結束生命。」

分裂自EXIT：反對限制太多、主張更開放

米內利原屬瑞士在地安樂死組織「EXIT」，但因不滿其規範過於嚴格而另行創立Dignitas。他主張應尊重個人選擇，即便並非末期病患，只要具備判斷能力，也應能自主選擇死亡。

然而，較開放的制度也引起瑞士內部質疑，包括財務透明度不足、是否過度協助非絕症者等，米內利因此面臨多次法律挑戰，但隨後多次獲瑞士聯邦最高法院判決支持。

歐洲人權法院：肯定具判斷能力者享有「自主善終權」

Dignitas特別提到米內利的重大影響，包括2011年歐洲人權法院裁定：具判斷能力的人，有權決定生命結束的方式與時間。這項裁決被視為全球推動安樂死權利的重要里程碑。

瑞士允許協助死亡 但「安樂死」仍屬非法

瑞士自1942年起合法化「協助死亡」，但條件嚴格，包括：不得有營利動機、當事人必須具備完全判斷能力、由申請者自行服藥，非醫師施打（否則屬非法安樂死）。瑞士的制度被視為全球最寬鬆之一，也使Dignitas成為跨國善終議題的討論核心。

Dignitas：將延續創辦人理念

Dignitas發聲明表示，將持續秉持米內利「人生與臨終皆應有尊嚴」的理念，發展成一個「專業且積極的國際性自決權倡議組織」。

