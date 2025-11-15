瑞士「金條外交」奏功 成功爭取美方關稅降至15%

[Newtalk新聞]

美國與瑞士原本在本月初的貿易磋商一度卡關，卻因一場被外媒形容為「金條外交」的密會，因此出現戲劇般轉折。多名瑞士頂級企業高層攜帶訂製金條與勞力士座鐘赴白宮橢圓形辦公室拜會美國總統川普，短短數日後，美方宣布大幅調降瑞士輸美商品關稅，從高達39%一路下修至15%，與歐盟國家看齊。

根據《華爾街日報》報導，這場關鍵會晤陣容星光熠熠，包括精品巨頭歷峰集團董事長魯柏特（Johann Rupert）、大宗商品交易商摩科瑞能源總裁葉吉（Daniel Jaeggi）、勞力士執行長杜福爾（Jean-Frederic Dufour），以及Partners Group共同創辦人甘特納（Alfred Gantner）和貴金屬暨金融集團MKS負責人夏卡契（Marwan Shakarchi）。

最吸睛的，是獻給川普的訂製金條，上頭刻著「45」與「47」兩個數字，象徵川普前後任期，加上一座勞力士座鐘。知情人士透露，禮物已獲白宮道德委員會核准，並將納入川普總統圖書館收藏。

消息人士指出，會面氣氛友好，瑞士企業高層向川普說明關稅對自身業務的衝擊，也討論未來對美投資計畫，以及協助改善美企在瑞士的市場准入。他們強調並非直接談判，而是「支持兩國政府持續進行的協商」。

川普會後在社群媒體大力稱讚瑞士代表團，並指示團隊重啟談判。僅過了一週多，美國與瑞士隨即宣布達成貿易架構協議，美方把瑞士關稅大砍至15%，瑞士企業則承諾於2028年底前投入高達2000億美元（約新台幣6兆元）在美國投資，並包括在美擴大製藥與黃金冶鍊等製造布局。

瑞士也同意同步調降美方部分進口產品的關稅，包括工業品、水產與農產品；美、瑞與列支敦斯登三方更設定目標，要在2026年第一季前敲定正式協議。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，這項協議將「打破長年貿易壁壘」，讓美國商品迎來全新市場，而瑞士精心鋪陳的「金條外交」無疑成為促成突破的關鍵推力。

