瑞士「金條外交」涉賄賂川普 國會議員呼籲調查

瑞士本月稍早與美國達成一項框架協議，將瑞士商品輸美關稅從39%降至15%。據悉，在雙方達成協議前，瑞士商界領袖曾造訪白宮並贈送禮物給美國總統川普(Donald Trump)，2名瑞士議員正呼籲檢方對此舉是否觸犯「反賄賂法」展開調查。

路透社報導，瑞士綠黨(Green Party)國會議員馬海姆(Raphael Mahaim)和吉辛(Greta Gysin)向檢察官致函表示，「目的不能合理化所有手段，特別是對尊重我國法律秩序重要條款構成風險的情況下」，呼籲司法系統對禮物的合法性進行評估。

根據路透社看到的聲明，地中海航運集團(MSC)、勞力士(Rolex)、私募股權投資公司Partners Group、國際大宗商品交易公司摩科瑞能源集團(Mercuria)、精品業者歷峰集團(Richemont)和金融集團MKS的高層都出席了白宮會面。

據華爾街日報(Wall Street Journal)報導，這些企業高管向川普致贈一塊訂製金條和一座勞力士座鐘，金條刻上45和47兩個數字，象徵川普的總統任期。

路透社詢問置評時，Partners Group共同創辦人甘特納(Alfred Gantner)表示，政府與民間企業的合作及時化解了瑞士與美國之間的關稅爭端。其他公司則拒絕或尚未發表評論。

根據瑞士法律，任何人都可以向刑事司法機關舉報犯罪。向外國公職人員提供「不當利益」以影響決策，最高可處5年有期徒刑或罰鍰。