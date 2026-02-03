瑞士 GCLS 以國際標準推動長壽醫學臨床與産業化

在精准醫療、再生醫學與健康老齡化需求快速成長的背景下，長壽醫學正加速成爲全球生技與醫療産業的重要新賽道。瑞士 Geneva College of Longevity Science（GCLS） 近日于阿聯酋迪拜舉辦 GCLS Semester Symposium，彙聚數十位來自歐洲、中東及多國的頂尖長壽醫學專家與臨床醫師，幷同步完成全球首届長壽醫學碩士項目畢業典禮，展現長壽醫學邁向國際標準化與體系化發展的最新進程。

瑞士 Geneva College of Longevity Science（GCLS，日內瓦長壽科學學院） 近日于阿聯酋迪拜 Dubai Science Park 舉辦 GCLS Semester Symposium（長壽科學學期研討會）。本次論壇以 「The New Era of Longevity Innovation for the Middle East」 爲主題，集結來自多國的長壽醫學權威學者、臨床醫師、生技産業代表與研究機構，形成跨科研、臨床與産業的高端國際交流平臺。

GCLS 校長 Prof. Dominik Thor 于主題演講中指出，長壽醫學的發展必須建立在嚴謹的科學證據與國際標準之上，而非概念性或單點式的健康管理。他表示，GCLS 所推動的長壽醫學體系，核心在于整合老化生物學、可臨床應用的生物標志物、個人化干預策略與循證醫學框架，幷透過系統化教育培養能够實際落地的臨床專業人才。

本次論壇聚焦多項國際前沿議題，包括老化生物學機制、臨床可行動生物標志物（Clinically Actionable Biomarkers）、再生醫學與細胞相關研究、AI 與多組學數據于健康管理與風險預測中的應用，以及長壽醫學如何在現有醫療體系與生技産業中實現合規與可持續發展。

值得關注的是，GCLS 于論壇期間同步舉行全球首届「長壽醫學碩士（Master in Longevity Medicine）」畢業典禮。該項目爲 GCLS 依循國際學術與醫學教育標準所設立之研究生課程，本届畢業學員多爲具備臨床執業背景的醫師，來自不同國家與醫療體系，象徵長壽醫學已正式進入以醫師爲核心、以臨床能力爲導向的專業化階段。

吳仲根院長受邀亦出席本次國際論壇，幷與多位國際長壽醫學專家就生技創新、臨床轉化與跨國合作趨勢進行交流。吳仲根院長表示，建立在國際標準之上的長壽醫學體系，將有助于縮短生技研發與臨床應用之間的距離，幷爲健康産業帶來更具可驗證性的發展路徑。

此外，瑞士 GCLS 亞太官方代表全程參與本次 Symposium 與畢業典禮，幷與多位國際講者及生技與醫療機構代表交流亞太地區在長壽醫學教育、醫師培訓與臨床轉化方面的合作機會。GCLS 表示，未來將持續以國際標準爲核心，推動長壽醫學在全球不同區域的理性發展。