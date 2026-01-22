瑞士 GCLS 發表全新論文：為全球長壽醫學診所建立「負責任」的臨床框架

在全球長壽醫學（Longevity Medicine）快速發展的浪潮中，創新技術與臨床應用正以前所未有的速度進入醫療體系。然而，如何在創新與安全、效率與倫理之間建立清晰標準，已成為全球醫學界與監管機構的核心關注。

近日，瑞士日內瓦長壽科學學院（Geneva College of Longevity Science，GCLS）聯合多位國際臨床與學術專家，正式發表最新學術論文，提出一套 「瑞士長壽醫學診所負責任框架（Swiss Framework for Responsible Longevity Medicine Clinics）」，為全球長壽醫學臨床實踐提供可依循、可落地、可治理的專業標準。

廣告 廣告

臨床時代的轉折點

研究團隊指出，這不僅是一篇論文，更是長壽醫學邁入臨床時代的重要轉折。其核心目標在於：讓長壽醫學從概念與商業熱潮，真正走向嚴謹、可監管、可複製的醫療體系。

三大核心原則

1. 循證醫學（Evidence-based Interventions）：所有干預必須建立在可靠科學證據與臨床合理性之上，而非市場噱頭。

2. 病人安全與醫學倫理（Patient Safety & Ethics）：強調醫師責任、風險評估、知情同意與長期追蹤，避免「技術先行、倫理滯後」。

3. 透明化與臨床治理（Transparency & Clinical Governance）：建立清楚的臨床決策流程、品質管理機制與跨學科協作架構。

該框架強調以 「延展健康壽命（Healthspan）」而非單純延長壽命（Lifespan） 為核心，凸顯醫學本質。

GCLS 的角色與願景

作為全球少數專注於「長壽醫學教育 × 臨床 × 治理」的學術機構，GCLS 不僅推動研究，更致力於建立未來長壽醫療的共同語言與規範。該論文體現了其長期願景：

- 將長壽醫學拉回醫學本質

- 為醫院、診所、政策制定者提供標準藍圖

- 建立全球可對話、可接軌的臨床基準

杜拜論壇持續深入討論

這套瑞士框架的臨床與實務意涵，將於 2026 年 2 月 2–3 日在杜拜 GCLS Symposium 進一步解析與跨國討論，議題涵蓋：

- 長壽醫學診所如何合規運作

- 創新療法如何進入臨床而不失控

- 醫院與長壽中心的治理模式

- 長壽醫學如何與主流醫療體系共存