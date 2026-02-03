瑞士 GCLS 與中國醫藥研究發展基金會簽署學術合作，開創整合長壽醫學新路徑

在一場匯聚全球長壽科學頂尖頭腦的盛會上，歷史性的一刻於今日誕生。在超過四十位來自學術、臨床與政策領域的國際權威學者共同見證下，瑞士日內瓦長壽科學學院（GCLS）與中國醫藥研究發展基金會（CMRDF）正式簽署《國際整合長壽醫學與中醫學術合作協議》。這不僅是兩個頂尖機構的攜手，更標誌著西方循證醫學與東方整體智慧，在應對全球人口老化的共同挑戰上，邁出了制度性融合的關鍵一步。簽約儀式由GCLS校長Dominik Thor教授與基金會董事長林昭庚院士代表簽署，並由基金會國際執行長吳仲根醫師代表基金會完成簽約程序。

▍ 星光熠熠：頂級國際論壇奠定歷史場景

本次簽約儀式選擇在GCLS於杜拜舉辦的國際論壇期間舉行，其本身即是一場全球長壽醫學界的巔峰對話。論壇以「長壽的新時代：中東的創新」為主題，吸引了橫跨四大洲的頂尖專家，其中包括三位極具代表性的重量級嘉賓，他們的參與奠定了此次合作的國際高度與學術份量：

Prof. Shahrukh K. Hashmi｜阿布扎比衛生部研究與創新主管

作為中東地區健康政策與科研創新的核心決策者之一，Hashmi教授的出席象徵著此次合作緊扣區域乃至全球的公共衛生戰略。他代表著將前沿長壽科學轉化為國家級健康政策的關鍵橋樑，其見證意味著此次東西融合從一開始就瞄準了可落地、可推廣的實踐路徑。

Dr. Gordan Lauc｜GlycanAge首席科學家、英國國王學院教授

Lauc教授是衰老生物標誌物研究領域的全球先驅，其開創的糖基化組學（Glycomics）研究為衡量生物學年齡提供了精準工具。他的參與，代表著最前沿的「量化衰老」科學體系對中醫「整體狀態」評估體系的深度關注與對話意願，是精密科學與系統哲學直接交流的體現。

Dr. Luiza Spiru｜歐洲老年醫學與長壽醫學權威學者

Spiru博士是歐洲整合老年醫學與長壽臨床實踐的領軍人物。她致力於將最新的科研成果整合進以病人為中心的照護模式中。她的見證，強調了此次合作最終的服務對象是臨床患者，目標是創造出一套融合東西優勢、切實可行的健康老化解決方案。

廣告 廣告

在這些定義了全球長壽科學與臨床實踐方向的權威學者面前完成的簽約，使得本次合作超越了雙邊意義，成為一場受到全球學術界矚目與背書的文明對話。

▍ 歷史性簽約：吳仲根執行長代表基金會完成關鍵程序

本次合作由雙方機構的最高領袖發起與決策。GCLS校長Dominik Thor教授與中國醫藥研究發展基金會董事長、中央研究院林昭庚院士，分別代表了西方長壽醫學教育的權威與中醫藥現代化的學術泰斗。在明確的授權下，基金會國際執行長吳仲根作為基金會的全權代表，在協議上簽字，與Thor校長共同完成了這一歷史性文件的締結程序。

此舉嚴格遵循了國際合作規範，凸顯了基金會對此次合作國際化執行層面的高度重視。吳仲根執行長作為連接基金會與國際學術網絡的關鍵角色，其代表簽約確保了協議從簽署到未來履行的連貫性與專業性。

▍ 共築新範式：從融合到創造

協議的核心旨在進行一場創造性融合：將GCLS奠基於細胞分子機制的「循證長壽醫學」，與中醫數千年積澱的「整體辨證」和「治未病」養生哲學相結合。雙方將共同開發國際課程、建立聯合研究項目，並推動全球專業人員的交流培訓。

Thor校長指出：「真正的創新源於不同視角的碰撞。與中醫藥體系的合作，不是替代，而是豐富我們對‘健康長壽’的定義和實現路徑。」林昭庚院士強調：「這是一次以科學精神為橋樑的文明互鑑。我們期待將中醫的智慧，通過國際通行的學術語言和教育體系，貢獻於全人類。」

▍ 結語：照亮未來健康的燈塔

在迪拜，來自阿布扎比的政策制定者、倫敦的基礎科學家、布加勒斯特的臨床專家，共同見證了源自日內瓦與台灣中國醫藥研究發展基金會攜手。這一幕清晰地昭示：人類對健康壽命的探索，已進入一個超越文化與學科藩籬、整合全球智慧的新階段。此次握手點亮的，不僅是一份協議，更是通往一個更包容、更智慧的健康未來的燈塔。