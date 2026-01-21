瑞士3月公投護現金！民眾憂監控、地緣風險升溫

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

《瑞士資訊》（Swissinfo）報導，瑞士如今使用現金的比例僅約3成，民間組織發起倡議以憲法保障現金的可用性，將於3月8號公投。

根據報導，2024年，瑞士的交易僅有3成使用現金，在15到34歲族群中，更是不到2成。如今金融卡、信用卡和數位支付盛行，打擊現金的重要性。同年度的調查中，9成的人反對現金消失，高於2023年的七成。根據聖加侖大學在2025年的研究，因為地緣政治與經濟不穩，現金反而使人安心。

公民組織「瑞士自由運動」（Swiss Freedom Movement, MSL）於2023年提出「現金即自由」倡議，希望瑞士憲法第99條的貨幣政策中，涵蓋對瑞士法郎的保障，並在沒有政黨的背書下，獲得13.7萬個簽署。該提案呼籲紙鈔和硬幣必須永遠保持足夠的流通數量，也要求若是要以其他貨幣取代瑞士法郎，必須經過公投和多數州的通過。MSL也認為，現金可以避免消費活動受到監控。

政府與國會對提案的出發點表達同意，並指出所有想法已有相關法律保障，但依然支持寫入憲法。不過也認為提案文並不完整，因此提出反提案要求在憲法明確規定瑞士法郎是國家貨幣，瑞士國家銀行必須保障現金供應。

