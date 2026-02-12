瑞士6月公投「人口上限1000萬」 擬增限制移民措施
瑞士聯邦委員會在11日宣布，將於2026年6月14日舉行是否設置全國人口上限為1000萬的公民投票。這項公投是由瑞士右翼政黨瑞士人民黨提案，要求瑞士全口總人口數在2050年前不能超過1000萬人；若總人口數在2050年前達到950萬門檻，則臨時入境者將無法再獲得居留許可；此外瑞士政府也應修訂與歐盟之間允許人員自由往來的協議。由於提案已獲得超過10萬人連署，因此確定將進入全民投票階段。
《紐約時報》報導指出，瑞士當前人口已達900萬人左右，且過去數十年期間湧進來自歐洲、中東以及北非國家等地的移民潮。據瑞士政府統計，國內15歲以上居民中，有近4成具有移民背景。
提案的瑞士人民黨前主席、聯邦議會聯邦院議員奇爾薩（Marco Chiesa）表示，移民就像水流，若控制得當可帶來國家繁榮，過度容忍卻可能傷害國家人口。
反對該提案的自由綠黨主席格羅森（Jürg Grossen）則認為，制定人口上限將讓瑞士陷入混亂與孤立，也可能衝擊瑞士與歐盟的雙邊關係，甚至導致醫療、照護方面人才短缺。
瑞士媒體去年12月曾對設置人口上限進行民調，結果約有48%瑞士民眾支持、41%反對，另有11%尚未決定。
