瑞士TOP 10熱門滑雪景點推薦！策馬特、達沃斯、少女峰地區...冬季滑雪天堂勝地一次收！

又到了滑雪的季節，今年冬天你想挑戰哪片雪地？歐洲最知名的滑雪國度非瑞士莫屬，瑞士旅遊局特別挑選當地「最受歡迎的十大滑雪勝地」（The 10 most popular ski resorts in Switzerland），讓雪客們可以度過完美的假期！從馬特洪峰下的策馬特、阿爾卑斯山區規模最大海拔最高的度假勝地達沃斯、可以從獨特角度欣賞白朗峰的韋爾比耶、多姿多彩休閒和食宿選擇的少女峰地區到，兩次舉辦冬季奧運會的聖莫里茨等，讓我們一起來瞧瞧。

達沃斯是瑞士最大的滑雪勝地之一（Image Source : Getty Creative）

【瑞士十大滑雪勝地推薦】

＊策馬特 Zermatt

＊阿羅薩 Arosa

＊達沃斯 Davos

＊韋爾比耶 Verbier

＊少女峰地區 Jungfrau Region

＊聖莫里茨 St. Moritz

＊阿德爾博登 Adelboden

＊阿萊奇地區 Aletsch Arena

＊萊克斯 Laxx

＊太陽門 Portes du Soleil

＊策馬特 Zermatt

在策馬特滑雪可以同時欣賞馬特洪峰的美景（Image Source : Getty Creative）

海拔4,478公尺馬特洪峰（Matterhorn）橫跨瑞士和義大利邊境，獨特的四面錐山形令人印象深刻。坐落於馬特洪峰（Matterhorn）山腳下的策馬特，仰賴著這座阿爾卑斯山脈中最知名的山脈之一，成為一處知名的觀光與滑雪勝地。身為冰河列車的終點站，這座市鎮禁行燃油汽機車，只能以電瓶車或馬車代步，因此保留了清新的原貌。

策馬特被譽為「馬特洪峰冰川天堂」（Image Source : Getty Creative）

幾乎被本寧阿爾卑斯山脈（Pennine Alps，或稱彭尼內山脈）高山包圍，得天獨厚的地理環境，讓策馬特處於龐大的健行和滑雪網絡之中。在它的滑雪區中擁有54條山間索道和纜車，以及超過360公里長的滑雪道，被譽為「馬特洪峰冰川天堂」（Matterhorn glacier paradise）。其中特別是特里夫特吉（Triftji ）雪道，由於位於高海拔，就連整個夏季都能滑雪，成為許多國家滑雪夏季的特訓場所！

＊阿羅薩 Arosa

滑雪者在阿羅薩雪地上留下的痕跡（Image Source : Getty Creative）

瑞士東部格勞賓登州（ Grisons）的阿羅薩，坐落於美麗浪漫的斯哈菲格（Schanfigg）山谷盡頭，位於海拔1,800公尺高度的它，四周環繞著壯麗的山巒與群峰，加上清新的空氣與充足的陽光，讓它打從1877年起就是阿爾卑斯地區知名的療養勝地。此外，夏天適合長途旅行，冬天則提供一系列精彩的雪上運動，因此是夏、冬兩季的旅遊勝地。

在厚厚的粉雪中感受雪板掀起的炫風（Image Source : Getty Creative）

2013年時由周遭多座城鎮合併而成的阿羅薩，同時也整合了阿羅薩和倫策海德（Lenzerheide）的滑雪場，兩者以纜車相互連結，形成新的阿羅薩−倫策海德滑雪場。阿羅薩以擁有安全滑雪區聞名，滑雪道總長超過60公里，此外，從魏斯峰 (Weisshorngipfel) 到中站的雪道區域，特別為早起的滑雪者開放，清晨在靜謐的山間感受積雪在腳下嘎吱作響的快意吧～

＊達沃斯 Davos

達沃斯是阿爾卑斯山區規模最大、海拔最高的滑雪勝地之一（Image Source : Getty Creative）

同樣位於格勞邦登州的達沃斯，不只是一處歷史悠久的旅遊度假勝地，更以冬季運動和每年召開的世界經濟論壇（World Economic Forum）聞名，洋溢著濃濃的國際化氛圍。身為阿爾卑斯山區規模最大、海拔最高（1,560公尺）的滑雪勝地之一，擁有6座滑雪場的它，其中又以帕森（Parsenn）最大也最受歡迎。

滑雪者配合達沃斯的地形以低角度滑行（Image Source : Getty Creative）

從達沃斯搭乘纜車即可抵達帕森滑雪區，纜車分為兩段，沿途可以欣賞魏斯弗盧赫山（Weissfluhjoch）的風光。打從80年前纜車開通以來，帕森就以綿延不絕的寬闊雪道和獨特的傳統山間小屋聞名。至於雅克布山（Jakobshorn）是自由滑雪的終極勝地，博爾根公園（Bolgen Park）內的大型U型池，是許多雪板選手磨練技能的場地。

＊韋爾比耶 Verbier

福特山可以飽覽阿爾卑斯山脈群峰壯麗的景緻（Image Source : Getty Creative）

坐落於陽光燦爛的高原上，韋爾比耶位於瑞士西南部瓦萊州（Valais），這處阿爾卑斯山脈知名的度假勝地，可以以獨特的角度欣賞白朗峰（Mont-Blanc）和孔班峰（Combins）壯麗的全景。不只如此，這裡還是世界頂級野雪滑勝地之一，部分地區終年積雪，因此吸引來自各地的滑雪愛好者，湧向當地享受陡峭的山坡以及多樣的雪況。

一群在韋爾比耶接受滑雪訓練的青少年（Image Source : Getty Creative）

韋爾比耶滑雪區介於海拔高度1,500～3,330公尺之間，一路從這座城鎮延伸到福特山（Mont Fort），從福特山可以飽覽包括馬特洪峰、多姆峰（Dom）、布朗什峰（Dent Blanche）和白朗峰等阿爾卑斯山全景。屬於的四峽谷（4 Vallées）滑雪區的一部分，其中，韋爾比耶位於該四峽谷滑雪區的西部，可以搭乘纜車與其他滑雪場往來，當地擁有33條標準雪道、4條越野滑雪道、2座雪地公園，以及一處供兒童雪習滑雪的雪園（Jardin de Neige），無論新手老手、甚至各個年齡都能同樂。

＊少女峰地區 Jungfrau Region

少女峰滑雪場壯闊雄偉的景色（Image Source : Getty Creative）

位於瑞士西南部伯恩高地（Bernese Oberland）的少女峰高達4,158公尺，因為秀麗的風光和多樣的美景，讓它擁有很高的知名度，它在2001年時連同阿萊奇冰川（Aletschgletscher）一同被登錄為世界自然遺產。少女峰海拔3,454公尺處設有阿爾卑斯山脈最高的觀景台，如果繼續前往斯芬克斯天文台（ Sphinx Observatory），可以俯瞰阿萊奇冰川，此外還有冰宮和雪上樂園等。

迷人的山中小鎮米倫洋溢著恬靜的氣氛（Image Source : Getty Creative）

被視為現代滑雪比賽和阿爾卑斯滑雪誕生地的溫根（Wengen），以及童話般的懸崖小鎮米倫（Mürren），洋溢著恬靜的氣息，勞特布魯嫩（Lauterbrunnen）山谷與瀑布交織的田園風情，到了冬天，覆蓋白雪的景致同樣令人著迷，它們為少女峰地區提供精彩的休閒活動與豐富的食宿選擇。另外也可以前往雪朗峰（ Schilthorn），體驗旋轉餐廳與驚險步道！

＊聖莫里茨 St. Moritz

聖莫里茨與倒映湖中的冬日美麗夜景（Image Source : Getty Creative）

曾經兩度舉辦過冬季奧運、三度舉辦過阿爾卑斯世界滑雪錦標賽，同時也是自行車、競走、跑步等長距離運動的高原訓練基地，聖莫里茨這個高山冬季運動發源地，最初其實是以礦泉聞名，早在3,000多年前發現礦泉以來，它就是一處夏季溫泉勝地。當地陽光充沛，一年超過300天都是晴朗的日子，因此成為聖莫里茨的象徵，被譽為「香檳天氣」～

聖莫里茨的滑雪場是多項雪上運動競賽舉辦場地（Image Source : Getty Creative）

雙板滑雪和單板雪板是當地冬天的熱門活動，除此之外，聖莫里茨還有一條全世界最古老、同時也是現存唯一的天然雪橇滑雪道！開放於1904年，聖莫里茲−塞萊裡納奧林匹克雪橇滑道（Olympic Bob Run St. Moritz-Celerina ）長1.72公里，這雪道被稱為全世界最大的「冰雕」，每年冬天都會由雪和水從零打造而成！

＊阿德爾博登 Adelboden

一到冬天就成為滑雪樂園的阿德爾博登（Image Source : Getty Creative）

坐落於伯恩高地西部、恩特施利根河（Entschlige）河谷盡頭，面對著從375公尺高度傾瀉而下、博恩高地最壯觀的瀑布之一恩特施利根瀑布（Engstligen Falls），阿德爾博登隸屬於瑞士中部的伯恩州，洋溢著瑞士傳統的鄉村氣息。每到冬天，原本洋溢著田野風情的健行天堂，頓時搖身一變成為一處適合全家拜訪的冬季運動樂園。

搭乘滑雪吊椅往來於積雪的森林之間（Image Source : Getty Creative）

阿德爾博登是瑞士第一個獲得高山健康度假勝地（Alpine Wellness holiday resort）證書的地方，因為多樣的交通與住宿選擇，讓它越來越受歡迎。當地有多種雪道可供選擇，包括世界盃的大迴轉滑雪道和越野雪道，另外還有專門為雪板愛好者提供的自由式和花式滑雪道。至於喜歡健行的人，這裡冬季有40公里長的健行路線讓你試試身手。

＊阿萊奇地區 Aletsch Arena

阿萊奇冰川是阿爾卑斯山最大的冰河（Image Source : Getty Creative）

出現在瑞士南部的阿萊奇冰川（Aletschgletscher），是阿爾卑斯山脈最大的冰河，一路從艾格峰（Eiger）、僧侶峰（Mönch）和少女峰北側，延伸到瓦萊山谷（valley of Valais），其融雪匯入隆河（Rhône），全長23公里、平均寬度1,800公尺，表面積廣達100平方公里，含冰量更重達270億噸，令人印象深刻！

前往阿萊奇地區體驗在冰川上滑雪的樂趣（Photo by Alessandro Rota, Image Source : Getty Editorial）

當地有多座錯落於山谷和天空之間的村莊：費舍阿爾卑 （Fiescheralp）、貝特默阿爾卑 （Bettmeralp）和利德阿爾卑 （Riederalp）等，其中特別是貝特默阿爾卑，不只將阿萊奇冰川盡收眼底，還可以清楚看見包括多姆峰、馬特洪峰等多座瓦萊州4,000公尺高的山峰。遊客可以從隆河河谷搭乘6部纜車，前往海拔2,000公尺的阿萊奇地區，體驗賞雪和滑雪的樂趣～

＊萊克斯 Laxx

萊克斯滑雪場的滑雪坡道雪量充足（Image Source : Getty Creative）

萊克斯和和附近的弗林斯（Films）和法萊拉（Falera），共同形成一處瑞士大型冬季地區性運動場，這三座山村各具特色，弗林斯以越野滑雪道著稱、法萊拉散發格勞邦登高山村莊的魅力，至於萊克斯則吸引雪板愛好者蜂擁而至。擁有235公里長的雪道、延伸超過100平方公里，雪量充足的坡道，讓滑雪客很難抗拒～

對雪板愛好者來說，萊克斯無疑是在一處天堂。（Image Source : Getty Creative）

位於Crap Sogn Gion的NoName雪地公園，提供選擇多樣的滑雪體驗。其中名為「野獸」（The Beast）的Ｕ型池，是自由式滑雪者和雪板滑雪愛好者的天堂！長200公尺、寬22公尺、高6.9公尺，這座獨一無二的Ｕ型池是歐洲最大的Ｕ型池。如果你是初學者也沒關係，一旁有座迷你Ｕ型池，讓你先熟悉跳躍的感覺。

＊太陽門 Portes du Soleil

太陽門的山間滑雪區域（Image Source : Getty Creative）

太陽門是一個橫跨瑞士與法國邊境的滑雪區，總共由12個滑雪場組成，這個超大型滑雪區由多達195條纜車路線連接，滑雪道總共超過650公里（不包括野外滑雪道），分為綠、藍、紅、黑四個難度級別，其中最長的滑雪道長達7.5公里。滑雪項目更包括自由式滑雪、越野滑雪、高山滑雪、雪板滑雪等，任何人都能在這裡找到適合自己的滑雪方式。

650公里的滑雪道中還不包括這種野外滑雪道（Image Source : Getty Creative）

瑞士的太陽門位於日內瓦湖和南峭峰（Dents du Midi）之間，被譽為「瓦萊州門戶」的它，是一處體驗探險與原汁原味旅程的好去處。當地總共有4個滑雪場，除了滑雪之外，還有其他冰雪活動可以體驗，像是越野或雪靴行走、雪地摩托車等。此外還有許多阿爾卑斯山村可以感受當的的文化與道地的美食～

文字／Iris PENG