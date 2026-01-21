瑞安航空執行長否認馬斯克收購想法 雙方因「星鏈」機上網路隔空交鋒

瑞安航空(Ryanair)執行長歐萊瑞(Michael O'Leary)今天(21日)否認億萬富豪馬斯克(Elon Musk)有意收購這家廉航的構想，並淡化馬斯克的批評言詞。雙方近來因是否在飛機上安裝星鏈(Starlink)系統爆發口水戰。

星鏈是利用低軌道衛星提供高速網路的系統，可用於機上網路服務。

歐萊瑞上週表示，瑞安航空已排除在飛機上安裝星鏈衛星Wi-Fi的可能，原因是天線帶來的額外空氣阻力將提高燃油成本。

回應馬斯克指稱他「資訊有誤」的說法，歐萊瑞接受愛爾蘭電台訪問時表示，他「完全不會理會」馬斯克的說法，並出言回擊。

馬斯克隨後在其社群平台X上反唇相譏，稱歐萊瑞「極其愚蠢」，並發起投票詢問網友是否應收購瑞安航空，還發文戲稱「是否該找一個名字真的叫萊恩(Ryan)的人來掌舵」。

歐萊瑞在都柏林向媒體指出，非歐洲公民不得持有歐洲航空公司的多數股權；馬斯克出生於南非，現居美國。他並補充說，若馬斯克想投資瑞安航空，該公司會認為這是一筆非常好的投資，且肯定比他於2022年收購X後的財務報酬要好得多。

以嘲諷批評者聞名的歐萊瑞，感謝馬斯克帶來「額外曝光」，瑞安航空甚至趁勢推出促銷座位活動，宣傳素材中還出現馬斯克的漫畫形象。他也輕描淡寫地回應對方的辱罵，表示馬斯克得排在一條非常、非常長的隊伍後面，因為早就有很多人辱罵過他，包括他的4個青少年孩子。

歐萊瑞表示，瑞安航空就安裝星鏈系統的討論已持續約12個月，若要導入，年成本約2.5億美元，包括每架飛機安裝兩具天線，多出約2%的空氣阻力，將使燃油費用增加約2億美元。

如果瑞安航空真的要提供星鏈服務，勢必會收費，歐萊瑞認為在平均航程約1小時15分鐘的短程航班上，願意多付幾歐元的乘客，比例恐怕不到5%。

瑞安航空仍在和包含亞馬遜在內的其他電信業者洽談機上網路服務，但前提是能「降低成本」。

歐萊瑞也回應了近期圍繞馬斯克AI聊天機器人Grok的爭議，該工具透過X提供，曾被用於生成未經同意的深偽影像。

他表示：「社群媒體，尤其是X，就是個污水坑；最近涉及替兒童或女性『脫衣』的爭議，坦白說令人反感。」