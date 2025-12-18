瑞幸咖啡今年底強勢登台？經長龔明鑫說了這情況

中國連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）插旗台灣，首家門市選在台北南京復興商圈，外牆也已貼上「誠徵咖啡師」、「即將盛大開幕」公告。廖瑞祥攝



日前媒體相繼報導，有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡（Luckin Coffee）將在12月底強勢登台，而且籌備門市除了南京復興商圈緊臨星巴克的整棟店面外，350公尺外的南京東路三段118號也正悄悄裝修。經濟部在12月4日強硬表態，「若未合法合規，一定會撤銷商業登記」後，經濟部長龔明鑫今（18）日坦言，迄今仍未收到有關瑞幸咖啡來台展店的任何申請。

當時經濟部表示，迄今都尚未收到任何有關於瑞幸咖啡的投資審查，如果被發現是未經申請落地，或透過人頭來規避審查，經濟部可依違反陸資投資規定處分並撤銷登記；最後並提醒，一切投資應合法合規。

11月底媒體報導，瑞幸咖啡台灣首家門市插旗台北南京復興商圈，緊鄰星巴克；疑似由台商順昱控股股份有限公司在台代理，並在104人力網站及疑似展店店門市前刊登誠徵咖啡師的徵才廣告

此後媒體再曝光第2家門市，而且兩家店張貼的「室內裝修施工許可證」內容完全一致，也都是由「順昱控股股份有限公司」申請，唯一差異是許可證編號不同，但為連號，南京東路三段118號店為5737，南京東路三段222號店為5738。

而龔明鑫日前也曾公開表示，餐飲業是陸資可投資的許可項目，但經濟部未曾收到投資申請，而若是以代理形式來台，經濟部關切的重點是，有否「假代理、真投資」的違法行為。

順昱控股網站曾經上架的瑞幸咖啡菜單繼續下架，順昱控股網站目前仍是「Coming soon」的字樣。

