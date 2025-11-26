瑞幸咖啡來台展店衝擊市場？謝金河早洞察先機：它靠「這招」擊垮星巴克

財經中心／王文承報導

被稱為「星巴克殺手」的中國連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）即將進攻台灣市場，首家門市落腳台北市南京復興商圈。《三立新聞網》獨家報導曝光後，立刻引發社會譁然。不少咖啡愛好者紛紛表態抵制，也擔心瑞幸若複製中國的經營模式，恐將破壞台灣的咖啡市場生態。財信傳媒董事長謝金河也早已洞察中國咖啡市場嚴重內捲，指出瑞幸當初正是依靠殘酷的低價策略，才讓星巴克在中國節節敗退。

瑞幸咖啡來台展店衝擊市場？謝金河早洞察先機



謝金河曾在臉書發文表示，去年4月，瑞幸發動大規模價格戰，一杯美式咖啡只賣9.9元人民幣，讓星巴克在中國市場日子非常難過，甚至一度想撤出，但苦尋不到合適的接手方。

然而，中國咖啡市場的瘋狂程度遠不只如此。謝金河指出，新興連鎖加盟品牌「庫迪」（Cotti）只需5萬人民幣就能開店，一杯美式咖啡成本約5元人民幣，竟敢以人民幣1.68元（約新台幣7元）的超低價販售，被形容是「以本傷人」，一杯虧兩杯。本來在價格戰中打遍天下無敵手的瑞幸，這回也只能跟到一杯6.9元人民幣；中國星巴克更是只能在旁乾瞪眼。

今年首季，瑞幸營收達12億美元，而星巴克僅7.4億美元，同店銷售較去年減少8%。星巴克在中國的市占率也從2019年的 34%，暴跌至去年的14%。過去喝星巴克象徵一種「尊榮感」，如今全面被低價咖啡打敗，且情況持續惡化。

過去20年來，中國一直是全球星巴克成長最快的市場，如今卻成為拖累全球業績的包袱。去年星巴克全球營收90.7億美元，年減3.2%，淨利25.4億美元，年減25.4%。眼看形勢不妙，星巴克甚至放出可能出售中國經營權的消息，凸顯中國咖啡市場「卷到不可思議」，連星巴克都快撐不住。

相較之下，台灣咖啡市場並未陷入內捲，反而呈現穩健成長。謝金河也提到，10年前羅智先決定把中國星巴克換成台灣星巴克，以現在局勢來看，反而成了相當高明的一筆交易。

