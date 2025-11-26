瑞幸咖啡來台》中國最強咖啡品牌12月插旗台北 神秘代理商是誰？

來到台北市南京復興捷運站附近，在人來人往的路上，有一家店鐵門深鎖，一旁還貼著人才招募令，上頭寫著咖啡師月薪3.5～4.1萬元、副店長4.3～5萬元、店長5.2～6.1萬元，從咖啡師到店長最短晉升時間僅6個月，另一張海報則寫著「即將盛大開幕，敬請期待」。

這家神秘的店，近期在社群上討論度爆表，根據追查，這是「瑞幸咖啡（Luckin Coffee）」在台第一家門市，即將在12月開幕，消息一出引發市場高度關注。

首店12月現身台北蛋黃區 瑞幸未開張先轟動

瑞幸咖啡是中國近十年最具代表性的消費品牌之一，自2017年創立，16個月後衝上納斯達克，短時間內挑戰星巴克霸主地位，目前門市將近3萬家，被視為全球成長速度最快的咖啡品牌，這次插旗台灣，雖然品牌方尚未正式對外發布記者會，但相關籌備時程已經明確，首店預計在12月正式開幕，地點位於台北蛋黃區。

然而，比起瑞幸咖啡的風光事蹟，更讓業界好奇的是，誰有能耐拿下該品牌的台灣獨家代理？

神秘代理商浮上檯面 順昱控股揭露品牌布局

根據資料，這次將瑞幸咖啡帶入台灣的代理商是「順昱控股公司」，其官網寫道：「我們是一家立足台灣、面向亞洲市場的餐飲與品牌經營集團，以品牌運營與供應鏈整合能力，打造兼具品質、創新與人文的咖啡體驗。」

該公司更透露，未來在台北、台中、台南等主要城市將陸續展店，並以「精品咖啡 × 城市溫度」為品牌主軸，企圖將瑞幸在中國的成功模式，複製到台灣，且未來將朝亞洲最具成長力的咖啡品牌經營集團邁進。

牽出彰化翁家勢力 供應鏈家族背景曝光

本報調查，順昱控股公司的董事長是翁張麗卿，曾任順大食品調味公司董事。據悉，該公司為瑞幸咖啡在中國的咖啡豆加工供應商，其核心業務為提供大型餐飲集團咖啡與茶類相關產品，合作過的客戶還包括康師傅、肯德基、必勝客等。

順大創辦人是翁金順，其家族來頭不小，早年自彰化員林發跡，第一代翁成從販售蜜餞製作必備的糖精等原物料做起，之後家族事業由第二代全面擴張，由翁金雄、翁金寬、翁金源與翁金順四兄弟經營，並於1976年成立協成化工，現為瑞士Givadan、法國V.MANE、FIS、TECHNICO等世界知名香料品牌專業代理商。

而這次將瑞幸咖啡引進台灣的順昱控股公司董事長翁張麗卿，就是翁家媳婦。

中資疑慮升溫 經濟部：目前屬台資代理，必要時將查

但瑞幸咖啡作為中國品牌，加上代理商新成立，且股權結構目前未完全揭露，市場質疑，背後恐有中資問題。

對此，經濟部投審司26日表示，目前中國大陸的瑞幸咖啡並未提出任何投資申請；這次來台的模式，是由純台資登記的順昱控股公司代理引進，屬一般商業行為，依照現行法規並無禁止，也不需要向投審會申請。

不過經濟部投審司也強調，雖然順昱以台資名義設立，但主管機關會持續留意後續發展，若日後出現中資介入或股權來源不明的情況，必要時將啟動行政調查，確保未觸及中資管理規範。看來瑞幸咖啡在台尚未開業，就被市場與主管機關列為高度關注的對象。