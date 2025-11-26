瑞幸咖啡來台》咖啡戰局恐洗牌 星巴克、路易莎準備迎戰

瑞幸咖啡預計12月正式插旗台灣，消息震撼市場。這家在中國的咖啡巨獸，門市規模逼近3萬家，被稱為全球成長最快的連鎖咖啡品牌，它的登台不只是一家新店開幕，更宣告一場新的咖啡戰即將上演。

過去十年，台灣咖啡市場由星巴克、路易莎、Cama、便利商店四大陣營分食，勢力範圍早已穩定，然而，瑞幸咖啡以「低價精品」和高速展店見長，若其商模順利落地，台灣咖啡版圖恐出現重新洗牌。

平價精品入侵 台灣咖啡市場面臨「價格帶重整」

瑞幸咖啡在中國成功關鍵之一，是將精品化飲品價格壓到中價位甚至低價位，例如「生椰拿鐵」、「椰雲拿鐵」等爆款產品，常能以人民幣十幾元售出，相較之下，台灣精品拿鐵普遍落在120～180元區間，便利商店咖啡也有明顯價格帶。

業界人士觀察，若瑞幸咖啡延續它的策略，以「高質感＋平價」切入市場，預料將對台灣咖啡價格結構造成衝擊，尤其路易莎與Cama長年主攻CP值路線，若瑞幸採用優惠券、會員補貼與大量新品策略，勢必壓縮本土連鎖的價格空間。

一位咖啡業者指出：「瑞幸最可怕的不是便宜，是它能把便宜做得像精品，這會逼整個市場重新定義消費者願意為咖啡付多少錢。」

便利商店咖啡首當其衝？700億市場重新分配

目前台灣咖啡年產值已逼近700億元，其中四大便利商店占近半壁江山。但瑞幸咖啡擅長靠數位化運營把出杯速度做到極致，加上app下單與預點功能本就成熟，一旦模式複製到台灣，可能直接威脅超商咖啡的「快速、方便」賣點。

若瑞幸咖啡採取「小坪數快取店」策略，每200～300公尺一間，這樣的密度和便利商店差不多，再加上話題性新品與高頻折扣，有機會搶走原本屬於超商的上班族與學生客群。有業者私下坦言：「若瑞幸祭出激烈的策略，便利商店的咖啡銷量一定會受到影響。」

星巴克壓力不同 高端市場是否會被抽走成變數

另外，瑞幸咖啡在中國一度被視為星巴克最大對手，但兩者客群重疊度並不完全相同，星巴克以社交、第三空間為核心，而瑞幸主攻高效率的外帶市場，模式大異其趣。

然而台灣市場不同於中國，「外帶」佔比極高，加上星巴克台灣商品價格偏高，一杯飲品動輒150～200 元，若瑞幸以精品質感推100元上下的新產品，確實可能抽走部分星巴克外帶客群。

市場人士分析指出，星巴克真正的壓力在於「高價值感是否會被重新定義」，當消費者能以更低價格買到高品質飲品，星巴克的高價結構與品牌溢價恐需重新審視。

瑞幸模式能否在台複製？展店密度、供應鏈與法規成關鍵

儘管瑞幸來勢洶洶，但能否在台複製中國成功有待觀察。首先，台灣人力成本高於中國，租金也難以壓低到能支撐瘋狂展店；其次，瑞幸仰賴中央工廠、烘焙基地與AI供應鏈調度，這些設施需時間在台建立；此外，台灣食品法規、勞基法要求比中國更高，若未能迅速調整，恐限制其快速複製體系模式。

業界人士分析：「瑞幸的成功是一套從供應鏈到app的全系統打法，它來台灣不能只複製前端門市，要複製整套後端，難度其實不低。」若開店速度快、價格策略明確、供應鏈穩定，台灣咖啡市場勢必重新洗牌；但若展店卡關、成本難壓、口味不適應台灣市場，也可能重蹈部分外國品牌「短期熱潮後消退」的命運。

無論結果如何，瑞幸咖啡的到來都代表台灣咖啡市場將進入全新階段，接下來市場最關注的，就是其展店速度與模式落地程度，這將直接決定台灣咖啡地圖是否真的會被改寫。