瑞幸咖啡來台》從爆紅到造假風暴 瑞幸咖啡7年內三度翻身
自2017年橫空出世以來，瑞幸咖啡一路以「中國咖啡黑馬」之姿席捲市場，16 個月內火速登上美國納斯達克，震撼全球餐飲界。然而，榮耀與爭議同時而來，2020年爆發的財務造假案，讓這家咖啡新星一度重挫、下市，被外界認定「將成中國最短命的獨角獸」，但令人意想不到的是，瑞幸不但沒有倒下，反而在風暴後強勢反彈，門市數一路突破3萬家，成為全球展店速度最快的連鎖咖啡品牌。
如今，這段跌宕起伏的品牌故事，也在瑞幸咖啡登台消息曝光後，再度成為焦點。
16個月衝上市、全中國瘋折扣 瑞幸靠「補貼＋App」爆速起飛
瑞幸咖啡之所以能快速攻城掠地，外界普遍認為是「資本驅動的高速展店模式」所致。創立第一年，瑞幸咖啡就在中國各大城市大量開店，以外帶店與快取店為主體，動線短、人工少、坪效高，再搭配App下單、電子券、好友助力等裂變行銷，消費者經常只要9.9元人民幣就能喝到一杯拿鐵，這種激進的擴張方式，讓瑞幸咖啡快速累積龐大使用者，公司成立短短16個月後，便於 2019年登上美國納斯達克，成為中國消費類股的明星。
當時的瑞幸咖啡，被外界視為「中國挑戰星巴克的最大變數」，公司董事會甚至喊出要在中國超越星巴克門市數，並透過高密度展店把咖啡變成生活動線的一部分，塑造出「走到哪都能買」的使用情境。瑞幸的增長速度驚人，無論品牌聲量或市場滲透，都在創立前兩年達到高峰。
2020造假風暴炸裂 瑞幸被迫下市、創辦人退場
然而2020年，一份做空機構的報告讓瑞幸咖啡的神話瞬間破裂。報告指出，瑞幸涉嫌大規模虛增交易額，隨後，公司內部調查與美國SEC的調查證實，瑞幸確實在部分季度偽造營收，金額高達數十億人民幣。
事件爆發後，瑞幸咖啡股價瞬間崩跌並遭納斯達克強制下市，創辦人陸正耀被迫退出管理階層，公司啟動債務重整，大批核心人事遭到撤換，多名主管也因涉入財務造假而面臨法律追究，整個企業一度陷入全面性危機。外界普遍認為，瑞幸可能會步上「暴雷新創」的結局，甚至被視為中國新零售泡沫的象徵。
但真正令人意外的，是瑞幸咖啡並未就此消失。
爆款新品＋供應鏈重整帶來第二春 門市逆勢狂飆至3萬家
風暴過後，瑞幸以近乎「再創品牌」的方式強勢回歸。公司大幅縮減補貼，集中開發新品，推出「生椰拿鐵」後更創下超過一億杯銷量的紀錄，成為席捲全中國的爆款飲品，這杯「救命神作」，被不少專家視為瑞幸東山再起的轉折點。
同時，瑞幸咖啡也全面強化後端效率，從自建烘焙基地與中央工廠，到導入AI供應鏈管理系統，利用演算法優化備料、庫存與門市動線配置，再加上標準化製程提升出杯速度，整體營運模式在風暴後反而更精準、高效，在重整後的2年內，門市數不減反增，甚至反超星巴克中國，並在2023～2025年間突破三萬家，成為全球展店最迅速的咖啡品牌。
從暴雷到重生 瑞幸的故事也是一場典型的中國商戰縮影
瑞幸的崛起與跌宕，幾乎就是中國新消費品牌的縮影：前期靠資本推著往前衝，中途因治理問題跌進深谷，後段再靠效率與供應鏈能力重新站起。
如今瑞幸咖啡即將登台，也讓台灣市場得以重新檢視這段戲劇性的商業故事，但該品牌倚賴的「效率＋數位化」運營邏輯是否能在台灣複製，將成為接下來最受市場與競爭者關注的焦點。
其他人也在看
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「小台積電」富邦0052拆股後恢復交易第一天！爆近27萬張大量奪成交王 吸金95億元
截至11:29，「小台積電ETF」富邦科技（0052）完成1拆7，股價從24萬多變成3萬多，今（26）日恢復交易第一天，股價最高觸及35.4元，隨後在32.33元附近震盪，上漲0.83%，成交量衝破20萬張居成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
驚爆鉅額違約交割！南亞科翻車噴量13萬張...記憶體3檔也入榜 這「PCB大廠」力拚守紅盤
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（26）日開高走揚，最高觸27,349.73點，截至中午12點55分，仍持續走高當中，觀察盤中上市上櫃個股成交量排名...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
被動元件再現烏龜綠！蜜望實重挫逾9%....國巨、華新科翻黑 盤中唯6檔小兵收紅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股在歷經上週大跌近千點後，今（25）日早盤一度強彈逾600點，站回2萬7千點大關，不過盤中漲勢收斂，截至中午11點25分，加...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電logo大揭密！tsmc小寫意義、11個小黑點代表什麼？公司元老親自解釋
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著AI時代來臨，「護國神山」台積電（2330）營運成果更上一層樓，不只今年股價漲幅高達36%，市值更正式突破1兆美元，驚人...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
定期定額重新洗牌 存股族新歡是誰？ 高息＋成長雙優勢 00918定期定額激增78％
在長期投資風氣帶動下，愈來愈多人透過定期定額ETF參與市場。尤其今年市值型ETF表現亮眼，使得更多人願意以定期定額方式參與市場。相較之下，定期定額布局高股息ETF的戶數成長出現明顯分化，可見市場更精準挑選「具成長性的高股息」產品長線布局，不再是全面追逐殖利率。中時財經即時 ・ 19 小時前
Ｑ3淨利年增255%！「這檔」獲MSCI青睞爆3.9萬成交量悍噴4% 華邦電也飆不贏
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導指數編纂公司明晟（MSCI）半年度調整於昨（24）日盤後生效，台股加權指數爆出7140.87億巨量，其中MSCI全球標準指數新增致茂...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電狂漲40元救場 台股強彈400點！熱錢跑到「這2大族群」
美國聯準會（Fed）降息預期升溫，激勵美股大漲，台股今（25）日早盤順勢強彈，一度飆升逾600點、突破27000點大關，最高衝上 27118點。不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場上漲407點（或1.54%），收在26912點，27000 點得而復失，成交量約4756億元。資金主要湧向電子權值股、具漲價題材的記憶體族群以及PCB個股。中時財經即時 ・ 1 天前
南亞科爆鉅額違約交割！「記憶體大翻車」引爆市場震盪
DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司的第三起、上市櫃市場合...聯合新聞網 ・ 1 天前
不到一個月拉5次漲停！「這被動元件」股價4天飆35%登強勢股王 它三個月狂漲227%也上榜
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（24）日台股加權指數收盤26,504.24點，漲69.3點，漲幅0.26%，觀察昨日表現強勢個股，受惠於被動元件需求增加，再加上中...FTNN新聞網 ・ 1 天前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 1 天前
谷歌母公司Alphabet成巴菲特第三季唯一買進股票 股價近1個月大漲逾24%勝過輝達
網路搜尋巨頭谷歌母公司Alphabet的張量處理器（Tensor Process信傳媒 ・ 15 小時前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 21 小時前
台股上漲364點！ 聯發科噴8% 軍工起飛「這2檔」攻漲停
台股今（26）日早盤開高震盪，來到27148點，上漲236點，漲幅0.88%，預估成交量4500億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到256.03點，漲1.65點，漲幅0.62%。EBC東森財經新聞 ・ 21 小時前
漲瘋了！網通新股王光聖半個月狂飆47%...今再寫1345元新天價
矽光子龍頭股、網通新股王光聖（6442）今（25）日再度寫下新天價1345元，自11月12日起漲以來，半個月來狂飆43%的漲幅，在大盤氣勢正盛之際，矽光子族群也不遑多讓，包含波若威（3163）、聯亞（3081）、聯鈞（3450）、上詮（3363）、眾達-KY（4977）等個股都有超過半根漲停板的表現，成為盤面相當強勢的族群。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
記憶體多空交戰？「這檔」狂噴半根成交量爆21萬張…力積電跟上 「它」卻只微微漲網哀：多蛙好爛
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（25）日台股加權指數收盤26,912.17點，漲407.93點，漲幅1.54%，觀察今日台股成交量排行個股前五名，華邦電（2344）、南...FTNN新聞網 ・ 1 天前
航運族群全面起飛！這檔「大吃軍工題材」噴半根領漲 貨櫃三雄2檔臉綠下沉
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（25）日以26,995.90點開高，最高來到27,118.02點，截至上午10點30分，持續維持盤上震盪。觀察上市航運股盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股ETF定期定額 買氣夯 戶數、筆數連四月成長
根據投信投顧公會統計，下半年來至10月止，台股ETF的定期定額買氣爆夯，包括每月扣款戶數、人數及筆數，都同步出現連四月正成長，更有10檔高定投人氣的台股ETF，出現每月扣款戶數、扣款筆數同步較去年底呈雙增，成為今年台股ETF高指名度的口袋名單。工商時報 ・ 1 天前