瑞幸咖啡來台》從爆紅到造假風暴 瑞幸咖啡7年內三度翻身

自2017年橫空出世以來，瑞幸咖啡一路以「中國咖啡黑馬」之姿席捲市場，16 個月內火速登上美國納斯達克，震撼全球餐飲界。然而，榮耀與爭議同時而來，2020年爆發的財務造假案，讓這家咖啡新星一度重挫、下市，被外界認定「將成中國最短命的獨角獸」，但令人意想不到的是，瑞幸不但沒有倒下，反而在風暴後強勢反彈，門市數一路突破3萬家，成為全球展店速度最快的連鎖咖啡品牌。

如今，這段跌宕起伏的品牌故事，也在瑞幸咖啡登台消息曝光後，再度成為焦點。

16個月衝上市、全中國瘋折扣 瑞幸靠「補貼＋App」爆速起飛

瑞幸咖啡之所以能快速攻城掠地，外界普遍認為是「資本驅動的高速展店模式」所致。創立第一年，瑞幸咖啡就在中國各大城市大量開店，以外帶店與快取店為主體，動線短、人工少、坪效高，再搭配App下單、電子券、好友助力等裂變行銷，消費者經常只要9.9元人民幣就能喝到一杯拿鐵，這種激進的擴張方式，讓瑞幸咖啡快速累積龐大使用者，公司成立短短16個月後，便於 2019年登上美國納斯達克，成為中國消費類股的明星。

廣告 廣告

當時的瑞幸咖啡，被外界視為「中國挑戰星巴克的最大變數」，公司董事會甚至喊出要在中國超越星巴克門市數，並透過高密度展店把咖啡變成生活動線的一部分，塑造出「走到哪都能買」的使用情境。瑞幸的增長速度驚人，無論品牌聲量或市場滲透，都在創立前兩年達到高峰。

2020造假風暴炸裂 瑞幸被迫下市、創辦人退場

然而2020年，一份做空機構的報告讓瑞幸咖啡的神話瞬間破裂。報告指出，瑞幸涉嫌大規模虛增交易額，隨後，公司內部調查與美國SEC的調查證實，瑞幸確實在部分季度偽造營收，金額高達數十億人民幣。

事件爆發後，瑞幸咖啡股價瞬間崩跌並遭納斯達克強制下市，創辦人陸正耀被迫退出管理階層，公司啟動債務重整，大批核心人事遭到撤換，多名主管也因涉入財務造假而面臨法律追究，整個企業一度陷入全面性危機。外界普遍認為，瑞幸可能會步上「暴雷新創」的結局，甚至被視為中國新零售泡沫的象徵。

但真正令人意外的，是瑞幸咖啡並未就此消失。

爆款新品＋供應鏈重整帶來第二春 門市逆勢狂飆至3萬家

風暴過後，瑞幸以近乎「再創品牌」的方式強勢回歸。公司大幅縮減補貼，集中開發新品，推出「生椰拿鐵」後更創下超過一億杯銷量的紀錄，成為席捲全中國的爆款飲品，這杯「救命神作」，被不少專家視為瑞幸東山再起的轉折點。

同時，瑞幸咖啡也全面強化後端效率，從自建烘焙基地與中央工廠，到導入AI供應鏈管理系統，利用演算法優化備料、庫存與門市動線配置，再加上標準化製程提升出杯速度，整體營運模式在風暴後反而更精準、高效，在重整後的2年內，門市數不減反增，甚至反超星巴克中國，並在2023～2025年間突破三萬家，成為全球展店最迅速的咖啡品牌。

從暴雷到重生 瑞幸的故事也是一場典型的中國商戰縮影

瑞幸的崛起與跌宕，幾乎就是中國新消費品牌的縮影：前期靠資本推著往前衝，中途因治理問題跌進深谷，後段再靠效率與供應鏈能力重新站起。

如今瑞幸咖啡即將登台，也讓台灣市場得以重新檢視這段戲劇性的商業故事，但該品牌倚賴的「效率＋數位化」運營邏輯是否能在台灣複製，將成為接下來最受市場與競爭者關注的焦點。