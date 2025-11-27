瑞幸咖啡來台 龔明鑫：台灣無禁止中資餐飲

▲龔明鑫今（27）日表示，台灣是開放市場，也沒有禁止中資餐飲業來台，但要依法申請，目前未接到瑞幸咖啡的申請。（圖／翻攝自微博／瑞幸咖啡）

[NOWnews今日新聞] 外傳中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡（Luckin Coffee）將在12月來台展店。經濟部長龔明鑫今（27）日表示，台灣是開放市場，也沒有禁止中資餐飲業來台，但要依法申請，目前未接到瑞幸咖啡的申請



他補充，若瑞幸咖啡用代理形式登台也要符合相關規範，經濟部也會主動介入了解其運作情形，包括代理過程的資金流向等。



瑞幸咖啡是中國最大的連鎖咖啡品牌，擁有超過2萬多家門市。對於是否可能會威脅到國內咖啡業，龔明鑫表示，只要合法來台，經濟部尊重商業行為，且台灣本來就是一個開放市場，在合法前提下，歡迎全世界的飲食業者來台經營。



他表示，台灣沒有禁止中資餐飲業來台，因此瑞幸咖啡當然可以來台展店，但不論是母公司直接來台設立分店或是子公司，得要依法申請，目前經濟部未接獲相關申請。



若透過代理商模式進入台灣，經濟部也會釐清包括智慧財產權授權情形以及代理過程的金流，瞭解一下他實際運作狀況，是不是符合相關規定。

