瑞幸咖啡傳來台 邱議瑩憂資安！龔明鑫：個資必須留台
中國連鎖的瑞幸咖啡傳將來台展店，民進黨立委邱議瑩質疑其APP蒐集個資過度，恐有資安風險，經濟部長龔明鑫表示，未收到投資申請，可能是透過代理商引進，強調會要求業者把消費者個資將留在台灣，並會持續與行政院資通安全辦公室（資安辦）跨部掌握相關情況。
瑞幸咖啡擬在台北開設門市，並已出現徵才廣告，邱議瑩今日在立法院經濟委員會質詢時指出，瑞幸在美國的分店會強制消費者透過專屬APP點餐，並蒐集電話、定位、電子郵件、簡訊等敏感個資，遠超過購買咖啡所需，恐存在資安風險。
龔明鑫表示，未接到瑞幸咖啡的投資申請，預估可能透過代理商引進，他強調，若代理商為國內企業，必須完全遵守台灣《個資法》規定，所有個資必須留在國內，經濟部將持續了解業者如何蒐集與運用個資，包括是否強制下載APP，並承諾將與資安辦跨部會掌握相關情況。
