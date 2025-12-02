瑞幸咖啡傳開6萬徵才 「咖啡圈」斥丟臉 網紅酸：像拉麵肥宅看不起別人吃一蘭

中國最大連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」近期傳出來台消息，雖尚未獲官方證實，但瑞幸憑藉近3萬家門市，以及強調平價與高效率的擴張策略，已成為中國咖啡市場的主導者。近日，一名網友在社群平台Threads爆料，瑞幸開出月薪6萬元的職缺，但他直言若「咖啡圈的朋友」知道自己入職，會感到「超丟臉」。對此，百萬網紅Cheap認為，「6萬真的很多欸，丟臉啥」。

Cheap在臉書粉專發文，開頭直呼「咖啡圈是三小？」文中指出，「咖啡圈大概就是，對於星巴克、路易莎這種連鎖品牌通常都會…皺眉頭」，滿嘴哥倫比亞豆的酸值、衣索比亞日曬豆的花香餘韻，「某種程度上跟『拉麵肥宅』看不起別人吃一蘭、花月嵐的氣質有點像」。

Cheap還列出咖啡圈的鄙視鏈：最底層是瑞幸咖啡（因為顏色不對），再來底層是超商咖啡，中低層是星巴克、路易莎，中階則是家裡有秤、有手沖壺的手沖信徒，高階是單品豆狂熱者與烘豆人，頂點則是咖啡競賽選手，他們鄙視一切，也互相鄙視。

Cheap笑稱，該篇在Threads的發文者大概算「中低階外圍人士」，會在文青咖啡廳打卡，看到「藝伎豆」有反應，但真正要講曲線與酸值恐怕說不出來。

Cheap的貼文吸引了大批網友共鳴，有網友指出，「中國企業來台灣肯出6萬薪水養員工，那些本土企業花多少？這樣說起來，真的照顧台灣人的是中國企業還是本土企業？」也有網友調侃，「喝咖啡都能喝出優越感，簡直就是咖啡種姓制度。」有人則自嘲，「平常都喝早餐店咖啡牛奶，海溝級應該有吧。」

